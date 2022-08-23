首任節目監制朱千雪做嘉賓　陳凱琳傾向做幕後：多啲時間陪小朋友

陳凱琳（Grace）今日（23/8）於The Upper House出席護膚品牌宣傳活動，她以露肩短裙現身大曬長腿。Grace接受訪問時亦有分享護膚心得：「平時鍾意喺屋企敷下mask，做下skincation，好享受喺屋企做呢啲treatment，小朋友瞓着覺之後先開始做。」



Grace以露肩短裙現身護膚品牌宣傳活動。（葉志明攝）

8月既是鄭嘉穎的生日，又是二人的結婚周年，Grace連日來都在社交平台分享一家人去玩的靚相，她說8月活動豐富非常忙碌：「結婚周年啦，又有我爸爸同埋老公嘅生日，我哋就一次過慶祝晒佢，唔分咁多次，佢哋都好開心，最開心係一家人食餐飯咁就ok。」問到會否抽時間與嘉穎二人世界，Grace笑言都會與老公外出食飯，不過卻因太掛念小朋友而匆忙回家。

一家四口去迪士尼玩。（IG/@ghlchan）

Grace最近為明珠台清談節目《Love Matter》首度擔任監製兼主持，她表示過程中學了很多：「我都想傾向番啲幕後嘅工作，做多啲幕後可以多啲時間陪小朋友，因為幕前工作有時都需時，希望學多啲令自己嘅範疇廣闊啲，睇下有咩新領域可以試下。」

她更邀得朱千雪做嘉賓詳談夫妻關係，並透露對方是一口答應亮相節目：「好多謝佢，到節目真正出街時佢都好期待，會問有啲咩可以po等多啲人like，佢係一個好支持我嘅朋友。」Grace說雖然不會每日與千雪聊天，不過卻表示：「如果將來佢想生小朋友都可以問我多啲問題，我會好開心樂意解答佢。」另外，曾志偉近日因確診而缺席《獎門人》節目錄影，Grace祝願對方早日康復：「大家都小心啲，希望大家保重同健康，確診咗都好快冇事。」