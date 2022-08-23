與李施嬅關智斌翻拍美片《Tape》　栢天男演地道香港人要練講粗口

栢天男（Adam）和陳瀅（Jeannie）今日（23/8）現身西九文化區出席時裝活動，Adam接受《香港01》訪問時表示對時裝有研究，平日喜歡穿簡單有質感的衣服：「自己比較鍾意着啲simple啲嘅衫，有質感同埋new age啲嘅嘢。始終覺得fashion係reflect你心入面世界嘅一樣嘢，所以都好鍾意fashion。」活動上，他亦會行catwalk，事前的他坦言有點緊張：「都好耐冇行過，同埋有好多專業models，希望樣樣嘢都ok。」



栢天男和陳瀅現身西九文化區出席時裝活動。（葉志明攝）

早前Phoenix Waters Productions宣布首度翻拍2001年上映的美國電影《Tape》，由英國導演Bizhan Tong執導，Adam將夥拍李施嬅和關智斌主演新片並於下月在香港進行拍攝。Adam表示非常期待：「佢哋對劇本、角色嘅要求都同我平時拍開嘅好唔同，所以有新導演，同Kenny、Selena合作一定會擦出一啲新火花，好期待落場拍呢套戲。」

為了演好角色，Adam坦言做了很多準備功夫：「Main到前面、尾段同中間都係我講嘢，所以好多好多對白，同埋最繑口成件事係我要演local香港人，要做好地道嘅香港人，所以要搣甩平時啲懶音，加一兩句英文字嗰啲全部都要cut晒佢，所以係好有好有挑戰性。（使唔使講粗口？）要講一句啦，呢方面要熟習一下，要睇下Youtube片、research先得，講真你唔講開係會唔順口，所以要望住鏡講講講，『士多啤梨蘋果橙』，要練好佢。」

Adam接受《香港01》訪問時表示對時裝有研究，平日喜歡穿簡單有質感的衣服。（葉志明攝）

問到Adam是否打算進軍荷里活，他笑言先拍好這部電影：「一步一步嚟，最重要係，演員係要試下同啲未合作過嘅導演、演員，呢隊crew拍之前冇一個識，係學新嘢，新一個family會有唔同合作模式、做嘢方式，我都係學嘢，所以一步一步嚟。」