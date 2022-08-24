MIRROR演唱會｜阿Mo父親貼相集氣為兒子禱告　目前情況仍然危殆

MIRROR首次紅館演唱會於上月28日舉行第4場時發生嚴重事故，受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，日前已清醒並可作簡單溝通。今日早上，阿Mo的爸爸李盛林牧師就於facebook post了兒子的相，並寫上「同心、守望」為兒子進行禱告，資深親子及家庭教育工作者羅乃萱亦有於她的fb轉發，寫道：「讓我們彼此同心 繼續守望 記念Mo 及李牧師一家 不住禱告🙏🙏🙏🙏（這是我加的）」昨日 (23日) 有傳媒查詢Mo的情況，伊利沙伯醫院發言人回覆表示︰「有關傷者現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。」

阿Mo的父親李牧師post了他的照片為他禱告。(fb圖片)

羅乃萱日前代阿Mo父親發出代禱信，透露阿Mo經過三個星期，見到有很輕微的進展，感謝各界傳來問候、治療頸椎受創傷的經驗見證和良方，現階段仍是需要按醫療團隊的方案進行不同階段的治療。為阿Mo的決心和堅強的鬥志禱告，願主耶穌醫治的大能會幫助他的頸椎神經得到重造和康復。希望阿Mo晚上不會因身體不同的需要和變化影響他的睡眠，而沒有足夠精神應付另一天密集的治療。

阿Mo與他的爸媽。(ig圖片)

羅乃萱透露了阿Mo最新情況。(fb截圖)

而阿Mo女友So Ching亦於IG分享了她昔日與阿Mo跳舞的片段，並寫道：「我真係好掛住同你一齊跳舞嗰陣，冇你陪我我冇動力㗎，快啲好番！」深情剖白對男友的愛，以及對他不離不棄。