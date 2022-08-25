76歲史泰龍驚爆被離婚　遭第三任老婆入紙申請離婚結束25年婚姻

現年76歲的荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）與細他22年的第三任老婆，前模特兒Jennifer Flavin結婚至今25年，兩人育有3名漂亮千金，一家五口生活幸福。然而，今日卻驚爆女方前日向法庭入紙申請離婚。據知Jennifer於美國佛羅里達州棕櫚灘郡入紙離婚。她於離婚書中指「雙方的婚姻不可挽回地破裂」。

史泰龍與第三任老婆Jennifer。(史泰龍ig)

根據文件內容，Jennifer表示希望繼續住在她們位於棕櫚灘的住宅，她又相信史泰龍有隱瞞其他資產，要求法庭查明清楚，並向法院申請防止他將2人婚後共有的資產出售、轉讓及抵押。而在離婚消息傳出後，Jennifer受訪並證實申請離婚一事，她說：「我傷心地宣布經過25年婚姻，我已入紙申請與我的老公史泰龍離婚。雖然我們已不再是夫婦，但我會珍惜我們長達30年的關係。而我知道我們都會致力於我們美麗的女兒。」她亦希望外界給予他們私隱。至於史泰龍就透過發言人回應離婚一事說：「我愛我的家人。我們正在友好地私下解決這些個人問題。」

史特龍與Jennifer於1988年在比華利山的一間餐廳初次邂逅，拍拖多年後於1997年在英國倫敦結婚，婚後育有3名女兒分別是Scarlet、Sistine以及Sophia。這是史泰龍的第3段婚姻，他於1974年與Sasha Czack結婚，兩人婚後育有兩子，於1985年離婚。同年史泰龍與演員拍檔丹麥女星碧姬妮爾遜（Brigitte Nielsen）結婚，兩年後離婚。

史泰龍與3名寶貝女兒。(史泰龍ig)

今次史泰龍「被離婚」令外界大感意外，因為今年5月時，他和老婆Jennifer都有拍拖慶祝結婚25周年紀念，他公開與老婆合照時更留言大讚她是好老婆，更希望可以與老婆共度另一個25年。不過他最近卻被發現已把右手臂上的老婆樣貌紋身，改成他養的狗狗樣貌，透露不尋常跡象，婚變似乎已露出端倪。

史泰龍今年5月於IG post相慶祝同老婆結婚25周年。(史泰龍ig)