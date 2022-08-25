吳君如一家三口謝票16歲囡囡搶晒鏡　愈大愈靚女顏值已經超越媽咪

由吳君如、鄭中基、梁詠琪以及呂爵安 (Edan) 主演的電影《闔家辣》自上映以來票房報捷，至今累積票房已逾港幣3千萬。連日來吳君如亦有到不同戲院謝票，在剛過去的星期日（21日）她更帶同老公陳可辛以及女兒陳是知（Jillian）一家三口到戲院謝票，並於她的IG story分享，16歲的Jillian相當搶鏡，穿上米白色吊帶背心的她長得亭亭玉立，青春無敵，且高度已經就快追過媽咪吳君如。

吳君如一家三口齊齊去戲院謝票，囡囡Jillian好搶鏡。(吳君如ig)

吳君如與囡囡Jillian母女感情深厚，關係十分親密。當年吳君如以41歲高齡誕女，所以對女兒都特別緊張，更減少工作專心湊女。據知吳君如自有一套教女心得，十分看重Jillian的外語能力，早在囡囡1歲半時，吳君如就為她報讀以英語及普通話教學的Playgroup，小學後更每年花過百萬報讀不同的興趣班，包括畫畫、網球等等，希望囡囡作多方面發展。除了在學習上有要求之外，吳君如還要求女兒早睡早起，保持有規律的生活，又嚴禁她吃零食及飲汽水，讓女兒養成健康的飲食習慣，所以如今16歲的Jillian擁有苗條健美的身材。

Jillian亦不時會在她的IG分享生活點滴及靚相，可見她喜愛與朋友出海玩，更以比堅尼上陣，一身蜜糖膚色充滿健康美。她還分享了不少一家人的家庭照，非常溫馨。

遺傳了優良基因的Jillian身形Fit爆。（IG@jilliankchan）

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