性感女星去船P呻冇冷氣被批公主病　著比堅尼仍中暑　真相超委屈

台灣女星成語蕎近日參加參加閨蜜楊晨熙（果凍姐姐）的遊艇慶生派對，豈料出船後才發現上面沒冷氣，當天在海上拍比堅尼照卻又被業者轉發賣廣告，氣得發文表示遊艇上沒冷氣。消息一出，卻遭網友批評「公主病」。對此，她25號在社交平台發文，還原事件真相。



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成語蕎近日在社交平台透露，出遊的遊艇沒冷氣，豈料卻遭挨批公主病。25號她則透過社交平台發文解釋，當時生日派對花了10萬元台幣租遊艇，一開始預定的遊艇是包含發電機、有冷氣、可充電，如此一來下水後就能用吹風機吹頭髮。

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豈料，當天上遊艇後才發現，發電機無法正常運作，但當下並沒有其他遊艇能替代，午餐時則將遊艇停靠岸邊，那時則是有發電機，所以大家還能一邊吃外燴吹冷氣，豈料遊艇出海前才被告知「發電機還沒修好」，出海後就沒有冷氣：「當天室外高溫高達38度、船艙室內溫度瞬間上升比室外還高⋯確實全員悶熱到中暑，而我跟幾個女孩是選擇在船艙外曝曬陽光下但至少有海風～但我們也都中暑了。」

成語蕎忍不住反問，當天花錢出海卻因為前一組客人使用不當，導致他們租借時無法享有的權益受到影響：「你是消費者可以接受這樣的安排嗎？也是花一樣的錢喔這不是贊助的，這跟我們有公主病有甚麼關係？」她強調，事後壽星一直在等待業者回應賠償問題，豈料還沒等到業者電話卻被友人告知照片被業者拿來賣廣告，她才氣到公布當天所發生的事情，希望藉此提醒網友們租借前要多加留意：「也希望酸民能夠將心比心。」

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