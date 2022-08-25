MIRROR演唱會｜林作再向So Ching隔空喊話　聲稱已知點樣打場官司

MIRROR紅館演唱會因為於7月28日發生重大事故，及後，MIRROR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次。（資料圖片）

上月底男團MIRROR於紅館舉辦演唱會，於第四場時發生嚴重意外，一塊巨型屏幕從高處墜下，壓在舞蹈員李啟言（阿Mo）身上，導致他嚴重受傷，現時仍然在深切治療部留醫院，情況危殆。事故發生近一個月，政府的工作小組昨日終於披露進一步的調查進展，當中調查小組成員、香港工程師學會代表司徒家成今日（25/8）接受電台訪問時再透露部分細節，懷疑意外的發生與屏幕量度差異有關。而「抽水王」林作亦有留意相關事件，更發文要求So Ching與他私下聯絡。

MIRROR演唱會屏幕500公斤變500磅 Tank：表演者生命活喺謊言中

林作亦有留意事件！（IG@jolamchok）

今日（25/8）林作在社交媒體上分享有相關的報道，在帖文中寫道認為事件與中西方文化差異有關：「謎底已經解開！原來係中英文化之分嘅問題！東方和西方之矛盾！究竟依家嘅香港，係用磅定係斤？主辦方用英式 - 磅，輕過同數字的公斤好多。個人睇法 - 英鎊（磅）係英制，呢度係2022年中國不可分割的一部份，香港！我地（哋）應該用斤！」而整篇帖文中，最為人關注的是他向So Ching表示：「敬請回覆，我已經知道單官司吿邊個、點告了。賠償金額，我暫時會預設1億港元。請你帶埋未來老爺嚟同我私下傾傾。」其實早在兩天前（23日）林作在So Ching發文表示無助後，已經向她查問現時情況如何，不過就引來大批網民表示：「唔好再抽水。」

蘇芷晴（So Ching）社交平台突然放負，表示「無助」。 (ig@soching_nat)

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