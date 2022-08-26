Proof 求證│王菀之舞台劇首場演出後好評如潮 謝安琪FB留言狂讚

王菀之(ivana) 主演的舞台劇《Proof 求證》 一連14場演出，昨晚於演藝學院展開，Ivana今次釋演的天才數學家女兒之角色，技驚四座，演出過後獲謝幕掌聲雷動歡呼。謝安琪看完之後亦留言大讚Ivana叻女。不少觀眾亦於她的IG留言，「好感動做得好好」「ivana的演繹可以俾出101分。」又有人留言「希望更多欣賞到你 AAAAAAA+才華！」

昨晚演出過後，四位演員一同表示非常感恩，因為前日打風，大家都很擔心要改期，幸而颱風馬鞍沒有吹正香港，令他們可以順利舉行第一場。

身兼監製，翻譯劇本，女主角三職的Ivana壓力更大，「真係未試過經歷咁多考驗，今次劇裡面要Proof 什麼是愛。意想不到劇外也proof了信任及愛。首先我要多謝同我一齊演出三位演員 : 陳淑儀、吳鳳鳴、陳康，以及台前幕後所有工作人員，八號風之後，第二日一落波大家二話不說就返齊演藝學院總採排，毫無怨言上下一心，作為監制，我真心求証到隊團好有愛。」

第一場演出大成功，更獲讚賞演了101分，ivana說自己太累，未去看留言也未分享自己演出感受，「因為這個劇演完會有一種餘韻係個腦裡面，個人冇咁快醒返現實...好多謝余迪偉，小儀，謝安琪等等好朋友昨晚來支持我，佢哋都有同我講好好，但係我應該係冇快興奮到，除非有盒飯係我面前，或者會....哈哈。」

說到有觀眾留言大讚Ivana演出水準101分，AAAAAAAA+，等等，Ivana 「我覺得101及7 個A ,不是我一個人的。是我團隊，加上 陳淑儀、吳鳳鳴、陳康一起拿到的成績表，好多謝大家咁支持，我地會繼續努力做得更加好。另外，我真係好感動，好感恩，好多前輩，林家棟，任賢齊，吳君如，陳可辛，吳鎮宇、張敬軒等等等....佢地雖然忙未來睇，但係我見到收到了他們的心意，真心多謝....這些鼓勵的力量。」

是次《Proof 求證》於廖湯慧靄戲劇院演出，場地跟第一行觀眾距離非常之近，Ivana直言，「咁近我有時會諗，佢會唔會連我腳有粒野都見到，嘻嘻...」問到劇中演繹男朋友的陳康，今次跟Ivana有親熱戲，兩人會不會因為觀眾距離太近而尷尬？陳康即答，「唔會啦！演員來嘛！我哋好專業！反而覺得演來更刺激！」問到Ivana 老公Eric睇咗味？ivana笑答:「未呀，你地唔好爆劇情啦....(佢幾時睇) 唔知呀....(你有冇話佢知有親熱戲？)哎也，唔知呀，唔知 …….」

而繹演Ivana爸爸的陳淑儀老師就大讚ivana演出非常之好，「好開心今次有咁好伙伴一齊做呢個劇，我只可以用幸福兩個字形容。大家都做得好好。」演姐姐的吳鳳鳴表示，「 真係要讚Ivana，呢個妹做得好好。」Ivana : 「家姐個角色超難呀，佢平日係一個好好嘅人，今次做衰人佢下左好多苦功。做得好乞人憎呀。」

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