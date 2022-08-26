Winka轉發短文為So Ching打氣　「你不是一個人在對抗這世界」

MIRROR的紅館演唱會上月底發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（Mo）被突然墜下的巨型屏幕撃中頸椎，身受重傷，目前仍在深切治療部留醫。阿Mo的女朋友、COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）日前在IG限時動態寫上「Helpless」表示無助，情況令人擔心。隊友陳泳伽（Winka）昨晚（25/8）在IG限時動態轉發短文，並Tag了So Ching隔空為她打氣。短文寫上：「欸，我想讓你聽見，你不是一個人在對抗這世界。」，另一篇則寫上：「欸，我想買下你全部的不快樂，然後我們再一起完成所有的事，好不好？」



Winka在IG限時動態轉發短文，並Tag了So Ching隔空為她打氣。（IG/ @winka_chan）

Winka再分享玩室內抱石的影片，並表示：「我相信每個人，每日都好努力咁做個更好嘅自己。會失敗、會挫折、會難過，但唔放棄應該就可以了。最近發現運動係好好學習到點樣接受失敗，然後了解自己嘅極限收拾心情再嚟一次。」不單只Winka，王家晴（Candy）早前也在限時動態寫上：「天定會光」，隔空為So Ching打氣給予支持。

+ 2

同場加映

MIRROR演唱會｜So Ching轉發報道表關注 眾舞蹈員怒插調查結果