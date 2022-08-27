李彩華廣西登台戴金鏈盡顯豪氣　舞台簡陋被嘲似街頭賣藝

近年專注在內地發展的李彩華（Rain），在2011年憑着劇集《回家的誘惑》中艾莉一角而人氣急升。早前Rain獲邀到廣西北流出席活動，她在台上獻唱了《回家的誘惑》主題曲《無法原諒》及《喜歡你》等，吸引不少粉絲到場支持。身穿紅色連身裙的Rain，一身打扮十分端莊大方，頸上還戴着金鏈，盡顯豪氣，她還積極與台下觀眾互動，全程都表現親民。



+ 12

不過由於髮色偏淺，令Rain的臉色看上去不太好，貼身裙更令她的肚腩仔現形，而從網民上載的短片所見，現場環境十分簡陋，只是在馬路邊臨時搭建了一個舞台，因而有人以「艾莉復仇失敗街頭賣藝」來形容，甚至指Rain是「過氣明星」，但據知Rain今次現身商演出場費約48萬（約55萬港元），對於普通人來說都是一筆不少的收入。

Rain早年以玉女歌手身份入行。（視覺中國）

Rain憑2011年劇集《回家的誘惑》中艾莉一角而知名度大增。（影片截圖）

現年38歲的Rain早年以玉女歌手身份入行，2006年她轉戰內地，憑劇集《昭君出塞》而為人熟識，2011年劇集《回家的誘惑》中艾莉一角令她知名度大增，工作接踵而來，她曾自爆當年有位做煤炭生意的富二代力追她，更以1億人民幣勸Rain退出娛圈，不過Rain就直指「而家我身家都唔止」。有報道指Rain身家已達兩億，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億，目前她在上海黃金地段以月租逾10萬租了一個千呎豪宅單位，設有一個大露台，她經常在露台影靚相，相當識歎！

大露台！（微博@李彩華Rainli李彩樺）