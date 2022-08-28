鄧萃雯自嘲被打落冷宮多次　澄清與TVB不和傳聞：謠言止於智者

今年是無綫（TVB）劇集《金枝慾孽》開播18周年，繼早前同陳秀珠在微博開Live大談拍攝趣事之後，日前鄧萃雯又分享了不少對劇集及角色的睇法，不少劇迷都積極留言，分享劇集最難忘的場面，而鄧萃雯亦有回覆網民的留言，更澄清與TVB不和的傳聞，親證將會拍攝《巾幗梟雄4》！



鄧萃雯在劇集《金枝慾孽》中飾演的如妃十分經典，角色深入民心。（影片截圖）

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被譽為宮鬥劇始祖的《金枝慾孽》至今都是經典，無論是對白、角色刻畫都十分到位，對於鄧萃雯來說，她就認為如妃經歷喪女之痛的一場戲最深刻：「那種歇斯底里的絕望，卻成為了以後忘情棄愛斬斷自身感受的最強戰鬥力。沒有達到麻木不仁的痛，哪能做得出鯉魚翻身的反彈！金枝絕不只是宮鬥就能形容那麼膚淺，他是講述人性的自我鬥爭和跟命運的抗衡。」鄧萃雯更將深宮中的爾虞我詐與娛樂圈作比較：「娛樂圈的趨炎附勢跟宮廷不遑多讓，本人被打過落冷宮多次，已學懂了堅毅傲骨不自憐，養精蓄銳再蓄勢待發！」

鄧萃雯認為如妃經歷喪女之痛的一場戲最深刻。（微博@鄧萃雯）

鄧萃雯在劇集《金枝慾孽》中飾演的如妃成為經典，但有傳由於收視低迷，而她在2013年時曾炮轟該劇沒有劇本，惹來台前幕後不滿。（劇照）

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鄧萃雯直言如妃這個角色是她人生的轉捩點，當年她憑此角與同劇的黎姿、佘詩曼一起躋身視后最後五強，雖然鄧萃雯被視為大熱，但最終大熱倒灶敗給黎姿，有報道指黎姿「以約換獎」，而鄧萃雯亦曾表示放不下，明明自己有實力，但一班後輩得獎都未輪到自己。2013年劇集《金枝慾孽2》收視低迷，有指身為主演之一的鄧萃雯當時不但沒有力撐，反而狂轟該劇「飛紙仔」，惹來台前幕後不滿，更傳出TVB決定封殺她，雙方關係跌至冰點。有網民問道：「聽說你討厭TVB，再也不回TVB了是嗎？」但鄧萃雯就澄清：「還有一套巾幗梟雄等着要拍，不要亂信謠言，謠言止於智者。」令不少《巾幗梟雄》的劇迷非常期待！

黎耀祥及鄧萃雯在2010年憑《巾幗梟雄之義海豪情》「冧莊」視帝、視后。（視覺中國）