名媛薛芷倫女婿Bryan Chen大起底　港大超級學霸現時係做打工仔

名媛薛芷倫（Fanny）的愛女馬桂珩（Tess）昨日（27/8）與男友Bryan結婚，曾經有傳媒報道，指來自新加坡Bryan早在2014已經與Tess談戀愛，兩人拍拖多年終於拉埋天窗，真係恭喜恭喜！而作為母親的Fanny為此感到興奮，更在Instagram向一對新人送上祝福，此帖文出街後，引來不少人好奇Fanny女婿Bryan Chen到底是什麼來頭。

名媛薛芷倫女兒馬桂珩戴12隻龍鳳鈪出嫁 最貴一對保守估計十萬蚊

Fanny於IG向一對新人送上祝福！（IG/@ballqueen）

原來Bryan是一位超級學霸，於2013年在世界三大酒店管理學院之一的格里昂酒店管理學院（Glion Institute of Higher Education）以頂尖榮譽優等成績（Honours with Distinction - Top Student）獲得房地產金融和收益管理酒店管理文學士（Real Estate Finance and Revenue ManagementBachelor of Arts in Hospitality Management），畢業後的Bryan就返回新加坡，在酒店領域方面從事分析師。

2015年，Bryan決定辭去工作選擇進修，到香港大學就讀房地產投資與金融碩士學位（Real Estate Investment and Finance Master’s Degree），在滿分為4.30的GPA中取得4.15的佳績，再次亦頂尖成績(Pass with Distinction - Top Student)畢業。現時Bryan於香格里拉酒店集團任職投資與資產高級經理，主要的工作內容包括開發集團東南亞和澳大利亞業務、投資、收購和資產管理等。

男才女貌！（Facebook/@Tess Ma）

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