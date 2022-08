名媛薛芷倫女婿Bryan Chen大起底　港大超級學霸現時係做打工仔

名媛薛芷倫(Fanny)的愛女馬桂珩(Tess)昨日(27/8)與男友Bryan結婚,曾經有傳媒報道,指來自新加坡Bryan早在2014已經與Tess談戀愛,兩人拍拖多年終於拉埋天窗,真係恭喜恭喜!而作為母親的Fanny為此感到興奮,更在Instagram向一對新人送上祝福,此帖文出街後,引來不少人好奇Fanny女婿Bryan Chen到底是什麼來頭。

名媛薛芷倫女兒馬桂珩戴12隻龍鳳鈪出嫁 最貴一對保守估計十萬蚊

Fanny於IG向一對新人送上祝福!(IG/@ballqueen)

原來Bryan是一位超級學霸,於2013年在世界三大酒店管理學院之一的格里昂酒店管理學院(Glion Institute of Higher Education)以頂尖榮譽優等成績(Honours with Distinction - Top Student)獲得房地產金融和收益管理酒店管理文學士(Real Estate Finance and Revenue ManagementBachelor of Arts in Hospitality Management),畢業後的Bryan就返回新加坡,在酒店領域方面從事分析師。

2015年,Bryan決定辭去工作選擇進修,到香港大學就讀房地產投資與金融碩士學位(Real Estate Investment and Finance Master’s Degree),在滿分為4.30的GPA中取得4.15的佳績,再次亦頂尖成績(Pass with Distinction - Top Student)畢業。現時Bryan於香格里拉酒店集團任職投資與資產高級經理,主要的工作內容包括開發集團東南亞和澳大利亞業務、投資、收購和資產管理等。

男才女貌!(Facebook/@Tess Ma)

點擊下圖看更多相關圖片: