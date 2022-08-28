梅根億萬Podcast爆兒子險死王室安排不近人情　英網民批惡意抹黑

哈里王子與妻子梅根於2020年宣布卸下王室成員後，隨即移居到美國生活，更接受名嘴奧花雲費訪問大爆英國王室存在種族歧視，令自己萌生自殺念頭。早前有消息指梅根與Spotify簽下合約製作Podcast，酬金高達3000萬英鎊（約3億港元）。節目《Archetypes》終於在日前推出，梅根於首集大爆兒子阿奇（Archie）差點命喪火海，更斥王室安排不近人情。

有傳哈里梅根早前返英慶祝英女王登基70周年被民眾噓爆。（Getty Images）

梅根於節目《Archetypes》首集大爆兒子阿奇（Archie）差點命喪火海，更斥王室安排不近人情。（archewell網站圖片）

梅根於首集邀請了好友網球女王「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）擔任嘉賓，兩人在節目中大談社會對男性及女性的雙重標準、懷孕、女性在社會的身份及女性面對社會標籤的挑戰等議題。提到一直被冠上教壞哈里及渴望權力的污名，梅根選擇無視劣評勇敢做自己。

梅根於首集邀請了好友網球女王「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）擔任嘉賓。（IG/@serenawilliams）

期間梅根爆出於2019年執行英國王室成員出國探訪任務時，跟丈夫哈里和當時只有四個半月大的阿奇在南非遇上的恐怖經歷。去到當地梅根和哈里舉行演講時，突然接獲兒子嬰兒房起火的消息，令她大為緊張。可惜當時王室的助理要求她繼續履行王室義務完成演講及餘下行程才能回去探望兒子，更令梅根當時忍不住崩潰痛哭。對此，她在節目中直斥王室的處理手法：「作為母親我覺得這種做法不合理，但也沒辦法。」

梅根續指當時將阿奇交由當地的津巴布韋保姆照顧，當保姆抱著阿奇到下層取點心時，嬰兒房的加熱器突然起火，幸好當時有人在走廊聞到煙味並即時滅火，才能避過一劫，否則後果不堪設想。

阿奇曾差點命喪火海的消息傳出後，引起網民兩極評價。英國網民一面倒表示梅根再次趁機抹黑王室，更指作為王室助理當然有考慮到阿奇沒有受傷，才會要求梅根繼續行程，並批評梅根誇大事實。另一邊廂，支持梅根的網民就指作為母親為此感擔心很正常，還大讚梅根在節目中勇敢說出事件，而在節目中探討女性立場非常適合在職女性收聽。