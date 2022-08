陳冠希 (Edison) 自2017 年與超模秦舒培結婚並誕下女兒Alaia後,便修心養性成為了好老公、好爸爸,不時都會於IG分享一家三口的日常生活照。日前他就post了他們一家三口去遊玩的靚相,不過他就沒有入鏡,而是負責揸機為老婆和囡囡拍下美照。他留言表示:「PROUD OF THESE TWO DAREDEVILS !!!! 😆😆😆」為他的兩個心肝寶貝感到驕傲。相中可見5歲的Alaia長高了不少,已高過她媽咪的腰,而且也愈來愈靚女,是一個小美女,小小年紀已散發出模特兒氣質。Edison又於ig story post了自己最新近照,相當有型。

