任噏亂評｜《獎門人》係炒冷飯？　其實「載譽歸來」更貼切

「炒冷飯」除了真的是煮食那個炒冷飯外，還會經常被用來形容一些不斷重複題材的電影、電視劇和節目。不過，「炒冷飯」一詞又略微比「抄」更好一些，因為它不是解作Ctrl+V無腦地複製。先不說電影圈中出現過《賭神》、《賭俠》、《賭聖》、《賭乜乜乜》系列或是什麼《風暴》系列，TVB的《愛回家》系列、《獎門人》、《聲夢傳奇》或者是《法證先鋒》系列也經常被網民指是「炒冷飯」，「一連五晚不斷咁重複重複再重複」。



《獎門人》自1995年推出以來成為了70、80到90後三代人的集體回憶。（視覺中國）

《獎門人》自1995年推出以來成為了70、80到90後三代人的集體回憶，簡單兼有趣的遊戲，配合上一班玩到癲的主持、嘉賓，隨即就成為了星期日家庭觀眾必睇的節目，其影響力絕對拍得住近年後生仔女愛看的韓國節目《Running Man》。不計中間的慈善版和特別版，其實2022年的《開心無敵獎門人》已經是第11輯。

《開心無敵獎門人》算唔算炒冷飯？算㗎，不過係炒得「好食」嗰隻！（視覺中國）

《開心無敵獎門人》收視成績比星期一至五的劇集、節目還要多，證明其重要性和存在的必要性，但另一方面亦被評為是「炒冷飯」，遊戲一成不變。那麼炒冷飯和載譽歸來有什麼分別呢？

有時大家睇劇無非為咗過吓日晨，題材一樣都冇所謂。（《法證先鋒3》截圖）

「炒冷飯」泛指就是同一個創意同一個橋用完再用，就似是80、90年代電影圈的喜劇，通常都是圍繞住「屎尿屁」、追女仔，炒冷飯的例子也有TVB劇經常有的醫生、律師、警察系列，同一個主線走向，同一個場景，不同的只是換了個部門，換了一批演員，換了幾線感情線。

《美女廚房》第二季同第三季分別就好大，但係第三季玩得唔夠放，嘉賓就差咗少少，所以就被評為「炒冷飯」。（電視截圖）

唔好鬧住，未講完！老實講「炒冷飯」並不是不好，反而「炒冷飯」可以更吸引大家留意，更容易令人明白劇集、電影、節目內容，行之有效的套路又何需更換？創作難就難在將「炒冷飯」炒得出神入化、炒得色香味俱全、炒到令人不覺得是「炒冷飯」。在此之上，要炒得靚炒得「好食」，需要的是冷飯之中加入創意和熱誠。就好似《美女廚房》一樣，節目概念來自日本的烹飪遊戲節目，但只是將它本地化，加入屬於自己的特色，或是加添一些新環節，在主持、嘉賓選角上下功夫，一樣可以變成屬於自己的新節目。

《聲夢傳奇2》就絕對可以以載譽歸來形容，除了主題不變外，製作上亦加了非常多新元素，豐富了也更精彩。（葉志明攝）

再者，《開心無敵獎門人》本身就是打着集體回憶，重溫經典遊戲的旗號去做，遊戲新與舊早就不再是觀眾關心的地方（當然有新遊戲更好），觀眾關心想睇的地方是嘉賓怎樣去玩遊戲，玩得有幾開心，或者睇嘉賓如何被玩。玩猜包剪揼都玩了不知道多少個世紀，大家還不是會玩得興高采烈。

《賭神》系列算不算炒冷飯？當然不算，它更像是一個故事世界架構中的其中幾個延續篇。

炒冷飯和載譽歸來之間，就只是受歡迎和不受歡迎的差別。簡單點說，好睇、有新創意的就叫載譽歸來，因為觀眾想睇。複製了收視密碼重製的，就是炒冷飯。炒得差就會被說是抄，炒得好，在固有的主題上加入不同元素製造出更好的作品後，那就會被稱作載譽歸來。因為載譽歸來除字面上解作承接了上一次好口評外，還包含有對現有一輯的期望。