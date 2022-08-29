MIRROR演唱會｜柳應廷凌晨開直播歌唱紓壓：Take a deep breath

上月底男團MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，一塊巨型屏幕從天而降，壓在舞蹈員李啟言（阿Mo）身上，導致身受重傷留醫深切治療部。而事後MIRROR成員立即宣布暫停工作兩個月，各成員亦很少在社交平台發文。今日（29日）凌晨2時Jer在社交平台上進行直播，為大家唱下一唱，在最高峰時有9千多人同時追看Jer。

最高峰時有9千多人同時追看Jer (ig@jeremylaous)

事發逾月，阿Mo仍在深切治療部留醫，而MIRROR的活動繼續停擺，連姜濤及柳應廷（Jer）的處男電影《阿媽有咗第二個》宣傳活動都需要暫停。Jer在《阿媽有咗第二個》首映當日，在社交平台的Story上載了《阿媽有咗第二個》的巴士站廣告，並寫上︰「首映日tdy，雖然去唔到……但在我腦海中有曾經幻想過它的出現。」廣告中的倒影可以見到Jer的身影。而另一個Story，Jer就拍下了海浪，並寫上︰「很好聽的浪聲，多謝你每天都在安撫人」，似乎海浪聲令Jer暫時獲得慰藉。

《阿媽有咗第二個》是Jer首部參與的電影，飾演毛舜筠兒子。（《阿媽有咗第二個》劇照）

今日Jer開了直播為大家歌一曲，翻唱歌手衛蘭的歌曲《呼吸之間》並留言：「Take a deep breath」意思是讓人深呼吸，看來這也是可以Jer紓緩壓力的地方。不少粉絲亦馬上留言予偶像說：「加油」、「音樂可以療癒彼此」、「願你也安好」等等的留言為Jer打氣。