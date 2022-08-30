馬國明與湯洛雯常被催婚　原來至今仍未結婚最大的阻礙是...

香港藝人馬國明（馬明）是全城共知的「筍盤」，可惜這個筍盤已經被私有化，馬明與女友湯洛雯（靚湯）已經拍拖三年，縱使外間不停向他們二人催婚，但仍然未落實婚期。

湯洛雯和馬國明的戀情經常成為網民關心的話題。（Instagram@roxannetong）

原來馬明未迎娶靚湯的阻礙原因是「疫情」，馬明坦言若非疫情，早就已經把靚湯娶進門了。早前馬明在好友陳敏之的節目內亦漏口風：「如果佢第日大咗肚，如果有呢個機會（驚佢仆親）係呀，都唔知點算好。」自爆二人已經談到生兒育女階段，早前馬明與靚湯已經同居進行試婚，馬明更對於未來早已經有規劃，不論是結婚還是子女問題，更稱希望出國結婚擁有一個海邊婚禮，而子女方面，馬明則認為過份的物質生活會令小朋友迷失，所以沒有打算留太多的錢予子女。馬明更稱自己會為將來打算好，為了給予子女好的教育，指自己會努力工作儲錢，希望可以供子女完成大學，自己才會放心。

靚湯日前到澳洲拍攝旅遊節目，無奈分隔兩地，但靚湯在光速完成工作後，昨日（29日）在社交平台上發文已經回到香港。她在限時動態上載從機場搭車的短片及留言：「已經光速完成旅程！」靚湯火速回港，應該是因為快要到中秋節，所以回港與馬明團聚，相信已經前往酒店隔離，完成隔離便可與馬明共聚佳節。

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馬明是圈中有名的孝順子，早前陳敏芝亦大爆馬明對母親十分好，講到馬明與母親有聯名戶口，更踢爆馬明的薪金都在這個聯名戶口。這件事被靚湯得知後，靚湯對馬明有一個要求：「其實好好笑，佢話咁我都要張附屬咭，不過佢講笑咁講啦，不過可能有啲嘢係男人要負責。」馬明在成為孝順子前，原來也有叛逆的時候，曾經因為一件小事而向母親大發脾氣，但當冷靜下來發現自己對母親的刁難，令到馬明覺悟親情的重要，從此對母親更疼愛。

馬國明經常會提到媽咪！（影片截圖）

點撃睇馬國明與湯洛雯sweet moment：