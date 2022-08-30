人去公廁我去公廁｜陳安立震驚挪威廁所空間極闊落：大過香港睡房

ViuTV節目《人去公廁 我去公廁》由陳安立（Brian）、葉山豪、熱菇、岑樂怡擔任主持，主持人會到訪世界各地參觀當地特色的公廁，而昨日（30/8）播出的第一集Brian遠赴挪威北部尋找「世上最美公廁」，為此Brian展開漫長的公路之旅，尋找背山靠海甚至可以看到北極光的Ureddplassen公廁。Ureddplassen公廁的外形充滿設計感，外面使用了水泥結構，而內裡就是採用了磨砂玻璃，而Brian就形容:「好似『小王子』故事入面所講，一條吞咗大象嘅蛇。」

靚景！（節目截圖）

不過廁所的內部不如外部設計吸引，主要原因是廁所靠近大海，因此當中的墻壁及洗手盆已經生鏽。此外，梘液機和吹風機已經不能正常運作，因此Brian直言：「始終係差少少，有日久失修嘅感覺。」而網上對廁所最大的評價為，使用者可以一邊辦理人生大事，一邊觀賞北極光，但是由於廁所的設計，Brian就表示是無論如何都不會看到北極光，更直言：「真係一個空間比較大嘅公廁。」

不過廁所的內部不如外部設計吸引。（節目截圖）

隨後Brian就再次展開旅程，先搭船再開車到Jektvik碼頭旁的「透光公廁」參觀，它的外形設計不如Ureddplassen公廁簡約，甚至有點像中式的紙紮燈籠。打開廁所門時，Brian就忍不住驚歎：「大到啊！」這一句更是有回音在廁所中迴蕩着，而他就表示：「挪威的公廁，我相信係大過好多香港人嘅睡房。」更當場比劃公廁的空間位置，更表示這裡可以放一張床，又笑言更一個較小的公廁就是兒童書房。如此大的空間只擺放着一個馬桶，非常注重私隱。而公廁內的一個設計令Brian讚不絕口，就是當中的洗手盆有熱水供應，舒緩挪威寒冷天氣為Brian帶來的不適感，更笑言：「原來呢個廁所我唔會評太高分，五分入面得兩、三分，但係呢個熱水我決定加多兩分畀佢。」不過就算設計得多好，始終都是公廁，因此內部比較殘舊及骯髒。

點擊下圖看廁所內部：