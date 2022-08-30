陳凱琳邀龍鳳胎胞弟做嘉賓　Derek自爆在交友程式覓得真愛

由陳凱琳（Grace）監製及主持的《Love Matters with Grace》，8月31日將播映的第三集，Grace邀得其龍鳳胎胞弟Derek擔任節目嘉賓，大談有關交友應用程式的社會現況，以及親身經驗。



陳凱琳（Grace）邀得其龍鳳胎胞弟Derek，擔任自己主持兼監製的節目《Love Matters with Grace》嘉賓。

近年來，愈來愈多人使用交友應用程式，有的藉此覓到真愛，有的卻遇上愛情陷阱。Grace與胞弟Derek，暢談關於交友應用程式的現象及分享親身使用的經驗。Grace透露自己從未用過交友應用程式，而Derek卻從該處尋找到真愛，他的老婆正是於交友應用程式上認識的。在「Memory Lane」的環節中，Grace向Derek提問如果現在要回到交友應用程式上的第一個約會，他會如何計劃，Derek表示會帶對方去一間體面的餐廳，因為他覺得二人要坐下來聊天才可以互相深入了解。

陳凱琳胞弟Derek於交友應用程式上認識現時老婆。

其後，被問到跟老婆的相識經過，Derek甜蜜地分享他倆傳訊息聊天會聊到凌晨2時，Grace聽畢大為震驚，並立刻追問哪個時候開始認定對方為終身伴侶，Derek繼續甜蜜撒糖，透露與對方第一次約會時便已認定，令Grace大感羨慕。Grace亦問及Derek最近一次說「我愛你」的對象是誰，他果斷回答是老婆，更表示每日早晚都會跟老婆說「我愛你」。最後，Grace與Derek大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，若不想接受懲罰，Derek需說出自己想與哪一位明星拍攝色情電影。

陳凱琳與Derek大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，若不想接受懲罰，Derek需說出自己想與哪一位明星拍攝色情電影。