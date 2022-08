謝嘉怡放咗3個月長假,返蘇格蘭探望家人後。(ig圖片)

謝嘉怡(Lisa)早前飛返蘇格蘭探望家人後,再轉到泰國享受陽光與海灘。不過,度假總會有放完嘅一日,近日已回港嘅佢,在限時動態分享一張英文拼音的歌詞,並表示並表示:「Time to learn some new songs. I begin by getting my aunt to record the words, then write my own pinyin.」(是時候學習新歌,先由姨姨錄音單字,我再寫上拼音)。由「Hay foon nei nah sheung sye dong yin seal sing gun mi yin」應該就係Beyond《喜歡你》當中嘅「喜歡你 那雙眼動人 笑聲更迷人」。謝嘉怡之前已經挑戰過《上海灘》以及《萬水千山縱橫》,今次連曲風都轉埋,歌聲應該都會很迷人。

大家可以學下拼音「細雨帶風濕透黄昏的街道」(ig圖片)

上載完歌詞之後,謝嘉怡之後又表示已經搵到方法學唱歌,仲話可以完全唔使寫拼音,完全感受到佢對呢個新方法十分雀躍。由於謝嘉怡曾在參選時以及台慶上獻唱,而9月將會舉行港姐大騷,未知到時能否聽到謝嘉怡高唱?