千億女友郭嘉文偽素顏嘆平民美食勁貼地　一件背心着足兩年好慳家

2015年港姐季軍，現年30歲的郭嘉文（Karmen）因為與「小小超」李澤楷拍拖而有「千億女友」之稱，可是去年7月卻傳出兩人分手的消息。Karmen至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實，感情狀況成謎，她亦愈來愈低調，近半年都未有更新IG。日前一位自稱星級化妝師Yumi的網民就在小紅書上載郭嘉文的最新影片，曝光了Karmen的最新近況。

2019年李澤楷孖女友郭嘉文出活動，大方合照任影唔嬲。（資料圖片）

片中可見，郭嘉文的狀態極好，五官精緻，樣子看來比前更加漂亮。身穿蝴蝶結吊帶背心的她身材纖瘦，散發出陣陣少女味，非常有氣質。然而，有眼利的網民就發現她身上所穿着的蝴蝶結吊帶背心，竟與她於2020年8月30日在IG post的staycation生日派對靚相中，所穿的吊帶背心是一模一樣的，一件上衣着足兩年，可說是十分之慳家。

另外，Karmen的好姊妹林凱恩 (Iris) 日前就於IG story分享了她們兩人相約一起去食平民酸菜魚和水煮牛肉的生活日常。林凱恩以「辣妹」來形容Karmen，並寫道：「人生得一知己，於願足矣，不需太花巧，就相知相愛已經很珍貴。」可見兩人真是情同姊妹。片中兩人都只化了淡妝，感覺好清新，Karmen穿一件露肩裝，用手半遮面扮作怕羞狀，又望向鏡頭甜笑，少女味滿溢，她和Iris的樣子亦愈來愈有姊妹相。

點撃下圖睇Karmen最新照片，狀態極好：

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