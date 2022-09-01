港姐2022｜曾志偉透露取消準決賽600萬舞台費報銷　機械設計曝光

TVB年度選美盛事《2022香港小姐競選》原定在9月4日晚舉行準決賽，可是卻因為目前已有6名候選佳麗確診了新冠肺炎，無綫決定取消準決賽，讓19位候選佳麗直接晉身25日於紅館舉行的決賽。昨日（31日）曾志偉確診康復後現身電視城復工，並正式交代最新安排。他表示準決賽取消並會變陣播映佳麗之前拍下的特輯。

曾志偉與麥美恩又一同無罩接受《東張西望》訪問，已經痊癒的他看來精神飽滿，說起話來亦中氣十足，他直言從沒想過在這段重要時刻確診。志偉表示，原本想製作「不一樣的semi-final」給觀眾，由4位港姐的全女班司儀組合，而今年的舞台主題，亦花下不少心血和資金打造，還有一個好大型的歌舞劇《Singin' in the Rain》，佳麗已經排好了，結果卻做不到。

曾志偉昨日已復工。(影片截圖)

志偉透露今次無綫不惜工本搭建舞台，整個舞台製作共花費逾5、600萬元，但由於準決賽取消而無奈報廢：「冇辦法啦，人生就係咁，好多意外就係意料之外。」他指現時要主力做好港姐總決賽。為免再有佳麗受感染，亦有措施配合，志偉表示：「喺佢哋驗到一線（陰性）之後，我哋就會將所有佳麗集中埋一齊，點對點返公司綵排，然後返酒店，確保25號順順利利去進行。」

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