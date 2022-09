MIRROR紅館演唱會舞台以外至今已經發生超過一個月,舞蹈員阿Mo(李啟言)現時仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫,他的爸爸李盛林牧師日前透露兒子的病況比預期進步,感謝外界的關心。



COLLAR成員So Ching和舞蹈員男友阿Mo拍拖多年。(IG@momo.lky)

阿MO李啟言與COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)拍拖多時,一直高調曬愛。(IG@momo.lky)

COLLAR成員兼阿Mo女友So Ching(蘇芷晴)由男友出事至今一直默默陪伴在旁,早前雖然曾大呻無助,但其後即放低負能量,今日(1日)在Instagram限時動態發文,以英文寫住一定要堅持到底:「不好也沒關係,但放棄的話則絕對不可以。(It's okay to be not okay.But it's not okay to give up.)」

So Ching於男友阿Mo發生意外後,曾經在IG大呻無助。(IG/@soching_nat)

So Ching表示會堅持落去。(IG:@soching_nat)

