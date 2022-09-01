張敬軒見到工作室凌亂喇叭線有快感 預告閉關數天炮製年度之歌

張敬軒、鄭欣宜和陳蕾今日（1/9）於銅鑼灣出席手機品牌宣傳活動，吸引過百名粉絲無懼炎熱天氣現身支持。他於活動後接受訪問時透露完成今日的工作後便會閉關：「呢一round疫情令到shooting暫停咗，突然間多咗幾日假期，就好好梳理下自己成個人，演唱會之後都馬不停蹄，冇放過假，而家又冇得飛，所以放下自己假去下大自然、寫下嘢，希望放完呢幾日假，自己嘅Song of The Year（年度之歌）就有着落。」

軒公透露年尾的演唱會會在灣仔會展舉行。（葉志明攝）

軒公日前就在IG上載工作室的照片，對於地下一堆凌亂的喇叭線，他笑言見到反而有快感：「我會以順番佢為好似一個療癒咁，因為嗰段時間唔使同人講嘢，係一個好好自己獨處嘅時間，喺studio做嘢係最接近真實自己嘅階段…如果唔開心或者間歇性失落，公司啲人知道喺studio一定搵到我。」他坦言未來數天的閉關相當重要，既要收拾心情準備新戲角色，又要為年尾的Side-track演唱會做準備：「一拍完戲，拍完個零月就全心投入演唱會。我都整理緊，好似新人一樣嘅心態，我都幾鍾意。」

軒公，欣宜，陳蕾今日出席手機品牌宣傳活動。（葉志明攝）

有關年尾演唱會的詳情，軒公表示現階段未能透露更多：「但係幾經辛苦book到個場地，因為年底都比較緊張，今次會喺灣仔會展搞，一個好特別嘅演出。」雖然演唱會未有更多消息，不過軒公表示希望可以舉辦粉絲聚會與各位見面。他指官方歌迷會成立正值疫情期間，這兩年多、三年來沒有舉辦過官方活動，他希望可以盡快找場地舉行粉絲聚會：「睇下會唔會就到我出年生日，今年聖誕因為要搞演唱會，我哋都會努力去做。」