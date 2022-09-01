冼靖峰首次與管弦樂團合作勁緊張 重溫《聲夢2》學嘢：後生可畏

炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）和冼靖峰（Archie）今日（1/9）現身香港文化中心出席「廖國敏XJohnny Yim時光漫遊」音樂會綵排，Archie唱出陳奕迅的《黑夜不再來》，首次與管弦樂團合作，Archie接受《香港01》訪問時坦言非常緊張：「入去音樂廳時係喺觀眾席先，佢哋綵排緊另外嘅歌曲，耳仔已經被震懾住，今次係好好嘅經驗，同自己講今似係吸收經驗。」

Archie唱出陳奕迅的《黑夜不再來》，首次與管弦樂團合作，Archie坦言非常緊張。（葉志明攝）

今日是開學日，Archie雖然已經畢業，不過依然懷念與同學一齊玩的時光：「每日返到學校，除咗上堂外，都係stick住班朋友，真係會好開心。畢咗業就變咗一個月、半年先見一次，唔會生疏咗，見面都會好開心，每一次見面都會百感交集。」他隨後與朋友約定每兩星期見一次：「真係keep住約到，兩星期可以，本身propose一星期就冇咩可能。」

Archie現身香港文化中心出席「廖國敏XJohnny Yim時光漫遊」音樂會綵排。（葉志明攝）

坊間不同的平台最近都舉行選秀節目，同樣是選秀節目出身的Archie表示有留意，特別是《聲夢傳奇2》：「之前喺內地拍劇，都會上網睇番…想喺唔同人身上學習，自己係後輩、新人，只可以話後生可畏。（有冇咩意見畀《聲夢2》參賽者？）冇話畀咩意見，玩緊比賽時就全心投入，做好個表演，觀眾一定睇得到，唔好諗其他嘢，譬如唱呢首歌會唔會吸引唔到觀眾呢，我自己覺得表演得好，結果都有人鍾意，有人會睇。」

今日是開學日，Archie雖然已經畢業，不過依然懷念與同學一齊玩的時光。（葉志明攝）

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3. 今日是開學日，Archie雖然已經畢業，不過依然懷念與同學一齊玩的時光。（葉志明攝）