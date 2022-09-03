視后唐詩詠多謝每一位前度　私下是愛車之人揸跑車出入考慮賽車

傳41歲的視后唐詩詠將於本月離巢力20年的TVB，日前她就接受陳敏之的個人YouTube Channel節目《Chi Chat》中受訪，她就提到自己過往在感情上是絕對盲目的一個人：「我而家覺得愛情係好需要智慧去處理，係人生一個最難嘅課題，係每一年都搵到啲問題係要去學，愛情真係太複雜，我以前係盲目地談戀愛，而都唔知自己想要啲咩，每一段關係都係一個學習嘅過程，學識到好多嘢，我多謝每一位！」

最新一集請來唐詩詠做嘉賓！（影片截圖）

其實唐詩詠自入行以來，她的情路都很坎坷，直到現在都是單身。當中，前男友包括余文樂、崔建邦、洪永城、和緋聞男友三億身家的「教育界王力宏」陳思銘、伍允龍。她亦因從不評論前度任何事情，落力地去保護他們的愛情，而被形容為《有一種女友叫唐詩詠》。

洪永城唐詩詠合照，表現尷尬。(視覺中國)

唐詩詠與陳思銘傳出緋聞，不過男方曾於訪問中表示自己沒有女朋友，與唐詩詠關係只是好朋友關係。(ukchitchat@Instagram)

節目中，陳敏之更大爆唐詩詠屬愛車之人，唐詩詠對自己的駕車技術亦非常有信心：「我人生第一部車就係買甲蟲（唔係好飛得咋喎）唔飛得住，因為我撞過車。」她更曾多次考慮參加賽車比賽：「我知道自己係一個會豁出去嘅人，但同時又好理性地知道賽車嘅危險性，如果我上得嗰架車我就會豁，好多機會我都可以去，但同自己講唔好唔好同埋我有學電單車，好鍾意嗰個感覺。」唐詩詠目前是駕駛黑色跑車出入，非常厲害。

至今仍多謝每一位前男友！（影片截圖）