Bob林盛斌80萬買到美國千呎獨立屋　每月收租8000蚊回報率達12%

一向口才了得的林盛斌（Bob）身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，撈得風生水起，吸金力驚人的他更愈住愈豪，由九龍塘三層獨立屋再升呢搬到同區大型風水豪宅。早前Bob在IG曬相透露以全額支付買入人生第一個海外物業，更即買即收租，達成被動收入的目標，令不少網民大感羡慕。日前Bob又拍片公開更多細節，原來他買入的物業位於美國俄亥俄州，而他總共花了約80萬港元就完成所有買樓的手續，現時可以安心收租！



林盛斌（Bob）早前花了約80萬港元在美國俄亥俄州買入一間獨立屋。（影片截圖）

Bob表示在美國置業不但樓價低，而且收益高：「唔需要啲咩印花稅呀，外國人稅都唔使，即係個成本呢，係好低嘅，兼且個投資回報率係高過香港好多好多。」他又指：「如果你有80萬，你喺香港買一層800萬嘅樓，你只可以畀到一成嘅首期，畀多啲你都冇，但係如果你用呢80萬，喺美國嘅Ohio（俄亥俄州），你差唔多已經可以買到一間千幾兩千呎，有齊前後花園，有埋車房嘅獨立屋。」

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Bob透露扣除稅、管理費等之後，他每個月可以賺取約8,000港元的額外收入，一年的回報率接近12%！Bob計劃一年後再將這間屋按揭七成至八成，之後再買多一間獨立屋，果然有生意頭腦！

每個月可以賺取約8,000港元的額外收入。（影片截圖）