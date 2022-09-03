絲打圍佬｜岑珈其觸犯老婆禁忌　靠男神Jeffrey獻計玩心理戰氹掂

現年32歲的岑珈其百足咁多爪，無論在劇集、舞台劇還是綜藝節目都有他的蹤影。岑珈其今日（3/9）到網上節目《絲打圍佬》擔任嘉賓，與主持人楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）大談愛情哲學，在節目中分享不少與老婆李桂玫（Angel）之間的點滴。

被圈中不少人士稱為寵妻狂人兼廿四孝爸爸的岑珈其，岑珈其對於這些稱號表示：「唔敢講、唔敢講。」之後他亦有分享婚前婚後的心態變化，表示自己在婚前是個需要個人時間的人，但結婚後因為Angel十月懷胎誕下新生命，又要打理家頭細務，因此他認為太太非常偉大，又言：「我覺得有少少內疚同自責，如果我收工仲去打機、去搵朋友玩，我會諗憑咩拋下佢。」因此他希望把更多的時間留給家人，下班後就馬上回家，令兩人主持人對他的行為讚不絕口！

岑珈其被讚係圈中「好老公」。（節目截圖）

另外，「愛妻號」珈其雖然非常錫老婆，但是亦有試過因不慎觸怒老婆而導致被罰瞓廳的經驗。原來有次珈其因為工作壓力太大忍不住食煙，觸犯老婆的「禁忌」，Angel得悉事情就非常生氣，更單方面冷戰了一段時間。這個局面亦影響到珈其的心情，當時他正在拍攝ViuTV綜藝節目《膠戰》，而節目中的老友呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）等人就紛紛獻計。Edan就提出「以毒攻毒」的方法：「你係佢面前再食煙，然後就話『老婆，我真係冇辦法，我真係好辛苦』。」不過明顯這不是一個好方法，因此被大鬧：「係咪有病！」

Jeffrey叫珈其罰抄氹老婆。（節目截圖）

最後珈其就採用了Jeffrey的方法，與老婆大玩心理戰！珈其憶述當時的畫面，Jeffrey說道：「好簡單，我教你一定得！」原來Jeffrey要珈其回家後在Angel面前罰抄，抄的過程不需要理會老婆，整個行為就是明顯要做給她看，而珈其下班後就馬上行動！由於Angel仍然在生氣因此二人分開食飯，而珈其就一邊食飯一邊罰抄，此時方法居然開始奏效，原來Jeffrey預計到Angel的心理，就算她有多麼生氣，仍然會被珈其的行為吸引，會想知道他到底在寫什麼，更模仿Angel的思考模式：「明明我嬲緊你，你唔係應該要氹我咩，你係到抄乜啊你。」

Angel冧爆。（節目截圖）

之後Angel的行為真的是按着Jeffrey所預計的進行，去偷窺丈夫的罰抄內容，珈其當時就抄寫着：「老婆我愛你，我以後唔會再食煙。」Angel見到這一行行的句子當場笑了起來，而珈其亦因此氹掂老婆！珈其事後亦透露罰抄並不是一件容易的事，Shiga就非常認同表示自己都試過：「我以前串錯字，我將和平Peace同一塊Piece每個抄一千次，所以我明白真係好辛苦。」

Shiga就非常認同，表示自己都類似的經歷。（節目截圖）