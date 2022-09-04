蔡卓妍擔心年紀大影響生B　鍾欣潼反思婚姻：那一刻不是真想結婚

鍾欣潼（阿嬌）同蔡卓妍（阿Sa）自2001年出道至今仍活躍於娛樂圈，兩人攜手走過21年，姊妹情深，互相見證着對方人生中的每個重要時刻。近日Twins在內地綜藝節目中談及結婚生仔的話題，當中阿嬌直言自己離婚後開始反思：「我曾經就是有結過婚嘛，就是也離婚了，那一刻我在想我是不是該結婚了，而不是我真的想結婚，就是糾結了很久，在那段時間就是我該不該結婚，應該follow（遵循）我自己的心，但那刻我沒有。」



阿嬌坦言當年自己為結婚而糾結。（影片截圖）

雖然阿嬌與前夫賴弘國離婚收場，但她沒有怨言，不過她亦坦言對於自己未能成為一位媽媽，感到有點遺憾：「在我二十幾歲的時候，我就有在想，如果我要生孩子怎麼辦呢，我那個組合會不會影響到，一直就沒有做出這個選擇，到現在就沒有了，對，就還沒生，就覺得有點後悔。」

阿嬌與前夫賴弘國離婚收場。（微博@鍾欣潼）

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而阿Sa就透露當初亦曾為自己的人生做好規劃，20歲到30歲拼搏事業，30歲到40歲組織家庭，40歲到50歲就已經做媽媽，但今年即將踏入40歲的她，仍未達到這個目標，不過現時就要面對一個很現實的問題：「我小孩如果我這幾年不生，我應該也生不了了。」阿Sa直言不想放棄事業，但又未知自己能否兼顧好家庭與事業，令她十分糾結。

阿Sa坦言要面對一個很現實的問題。（影片截圖）

阿Sa過往曾與鄭中基有過一段婚姻，但兩人在2010年證實婚訊的一刻，同時也宣布離婚，震驚眾人。（視覺中國）

聽完阿Sa的一番說話後，鄭愷就指結婚需要衝動，阿Sa隨即答道：「我上次就是很衝動，我衝動過，我現在要很認真地考慮。」阿Sa過往曾與鄭中基有過一段婚姻，但兩人在2010年證實婚訊的一刻，同時也宣布離婚，震驚眾人。阿Sa現時與百億麻將館太子爺男友石恆聰感情穩定，她亦坦言有考慮過結婚：「是我自己在思考，要不要進入人生的新階段。」不少粉絲都留言表示期待她與男友拉埋天窗！