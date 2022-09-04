呢鋪開乜｜蘇民峰親授細樓換豪宅攻略入市時機　拆解家居風水謬誤

由蘇民峰以及4位後生仔女杜穎珊（Sandy）、倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）與陳國麟（Doniven）一起主持的J2節目《呢鋪開乜︰開壇》，日前 (1/9) 播出的一集主講「上車」，蘇師傅除公開置業貼士及時機，又拆解坊間種種風水謬誤。

蘇民峰與4位主持。

節目中4位年青主持均視複式單位為Dream House，蘇師傅卻鍾情舊樓，他自揭曾以55.5萬港幣購入位於佐敦道500多呎的舊樓單位，其後以細樓換大樓由200呎「升呢」至2,000呎單位。他強調無論居屋或私樓、呎數大或小，最緊要是「上咗車」先，之後再樓換樓。蘇師傅向來投資有道，且一直活躍於住宅及舖位市場，據估計他現時手持物業價值逾億，更獲封為「風水樓神」。

蘇師傅話最緊要上咗車先。

蘇師傅又提到香港由2024年起進入「九運」，有能力者可趁現在買樓，因2024年前行「八運」旺財旺丁，惟2024至2064年先後轉行「九運」及「一運」，雖無損財傷丁，但也不旺財旺丁。他說：「總之每20年轉地運都會出現4、5年動盪期，上次轉地運係2004年，1998年開始衰到2003年，跟住2004年樓價話彈起就彈起，一路彈到2007、2008年。2019至2024年等於1998到2003年一樣。」

蘇師傅還寸爆坊間多種風水謬誤，譬如家居風水，他指要轉地運只須換煮食爐或大門，再重新擇日入伙便可，根本毋須打穿屋頂曝曬3日：「如果你一生都冇打爛過人哋屋頂咁點知得？我日日做緊嗰套點解得呢，因為有次我幫朋友睇屋，佢聽風水師講將大門由左轉右邊開，一轉就衰到而家。」他又駁斥「開放式廚房不利感情」之說，稱兩者沒關係，反而廚房門對廁所門、或大門對廚房門才會影響伴侶感情。