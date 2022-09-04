聲夢傳奇｜Eric Kwok批評部分學員心散 女團XiX：會聽導師話加油

《聲夢傳奇2》女團XiX其中四位成員鄧曉殷（Kiele)、 莊殷玥（Vici）、梁善知（Crystal）和 劉芷君（Aster）今日（4/9）現身西貢拍攝歌曲《Hat Trick》MV，同場還有師姐姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）等第一季參賽者。XiX接受《香港01》訪問時表示有向師兄師姐請教，更大讚他們跳舞勁，Kiele說：「我有次同Chantel一齊跳，好好玩。《聲夢1》嘅學員好好人，對我哋好好。」Crystal說排舞時有跟Yumi聊天並請教對方：「佢跳舞本身幾勁，有時問下佢啲動作點做得靚啲、型啲，會向佢學習。」

《聲夢傳奇2》女團XiX其中四位成員現身西貢拍攝歌曲《Hat Trick》MV。（梁碧玲攝）

比賽進入白熱化階段，Aster坦言有點緊張，全因不想被淘汰：「大家喺個比賽都好努力，好唔想被foul，希望可以維持到最後。」Vici表示每一回合都會盡力而為：「畀人睇到我哋唔同嘅一面，同佢哋講我哋贏唔係人多蝦人少，我哋係靠實力。」Crystal則指見證大家由當初的缺乏自信，變到今日懂得享受舞台。

同場還有師姐姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）等第一季參賽者。（梁碧玲攝）

導師李幸倪（Gin Lee）和郭偉亮（Eric Kwok）早前批評部分學員心散，Vici說現時會盡力比賽：「都會聽導師同Eric Sir嘅話，會繼續努力提升同加油。」Kiele坦言導師的說話和評語可以令她們做得更好：「緊張變成動力。」要同時兼顧學業和比賽的四位表示會以學業為先，亦感激製作團隊的配合、家人的支持令她們可以全情投入比賽。