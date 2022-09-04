炎明熹確診新冠肺炎　姚焯菲鍾柔美有短訊問候：佢都有覆

姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）今日現身西貢（4/9）與一眾《聲夢傳奇2》參賽者拍攝新歌《Hat Trick》MV，兩位接受《香港01》訪問時表示很開心可以與師弟師妹合作，Yumi坦言沒有想過這麼快已經變成師姐：「有啲可能大過我哋，但我哋都係師姐，好神奇咁就一年，（拍MV）都幾緊張同時好開心。」Chantel說師弟師妹亦有向自己請教養聲、比賽心得等等。

Chantel和Yumi與一眾《聲夢傳奇2》參賽者拍攝新歌《Hat Trick》MV。（梁碧玲攝）

After Class成員炎明熹（Gigi）近日確診新冠肺炎，目前暫停一切工作。Chantel和Yumi表示有問候對方，Chantel透露：「有message佢，佢都有覆。」Yumi續指：「至於佢近排係點，而家咩情況，佢就冇乜點透露，希望佢休息多啲，盡量保重身體。」確診數字再度回升，兩位坦言有點擔心，並盡量做好防疫措施，勤洗手和注意衛生。

Yumi和Chantel表示有message問侯Gigi。（梁碧玲攝）

最近重返校園的二人笑言有中一新生留意到自己，Yumi大讚他們得意：「佢哋會望但係又驚，見到我會好興奮，我唔介意同佢哋傾下偈同影相，好開心見到啲師妹咁興奮。」 Chantel同樣不介意與大家影相聊天：「佢哋會行埋嚟，我都唔介意（傾偈同影相）。」

二人重返校園，笑言有中一新生認出自己。（梁碧玲攝）

兩位明年便要考大學，Chantel說平日工作亦會帶備書本，Yumi表示要好好把握尚餘的一年半時間讀書：「將小學、中學學過嘅嘢refresh一下，我會喺電話睇書同溫習。（大學想讀咩科？）學校都係咁問，但真係未諗到，要時間諗。」 Chantel則想讀商科，Yumi補充：「我都有諗過，但到時再決定。」