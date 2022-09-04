MIRROR演唱會｜So Ching引用名句為阿Mo打氣　更表示相信會有神蹟

自7月底男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，導致舞蹈員李啟言（阿Mo）至今一直留醫深切治療部。阿Mo父親李盛林牧師今日（4日）第六度向教友發代禱信，代禱信中指阿Mo雖然重創但仍然活着是不幸中的大幸，亦有提到阿Mo的最新病情：「醫生說95%都不能完全復原，唯有望神繼續醫治。」阿Mo未能完全脫離呼吸機，情況仍然危殆。

阿Mo父親透露兒子已清醒，能簡單與外界溝通。（IG圖片）

阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）自阿Mo受傷後每日都會往醫院照顧阿Mo，深情形式令人我見猶憐。而一直低調的So Ching早前在阿Mo昏迷過後，在社交平台示愛，為阿Mo加油打氣。而今日So Ching在社交平台發文表示，自己相信有神蹟，更引用《牧羊少年奇幻之旅》的作家Paulo Coelho的句子來勉勵自己及阿Mo：「當你真心渴望某件事，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成！」So Ching繼續為阿Mo打氣！

So Ching套用《牧羊少年奇幻之旅》的作家Paulo Coelho的句子來勉勵自己及阿Mo (ig@soching_nat)

代禱信全文：

李盛林牧師//啟言 代禱信 6 (20220904)



感恩：



1.不幸中的萬幸：雖然重創，仍是活著，家人能一起在患難中同行。

2.家人關係更為密切：彼此能開放訴說往事，啟言並對爸阿媽說不知道爸媽在他出生之前家庭往事，盼爸媽能對他訴說。



代禱：「我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，我就早已喪膽了， 要等候耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等候耶和華！」（詩篇27:13-14）



1. 家人的心境：在過去的一週我們聽了醫生們對啟言病情的匯報，心裡的確沉了一下，也感到在人看來已經快到盡頭，唯詩篇27:13-14再一次鼓勵我們和啟言。

2. 頸椎神疆經：聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原，唯有望神繼續醫治。下週嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握啟言能完全康復。

3. 無奈的視線：每次探病，站在啟言的床邊，夫婦及家人内心的辛酸難以形容，因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在床上，每天絕大都分的視線都是冰冷的天花板。

4. 睡眠適應：因新冠病毒肆虐，啟言須轉移到另一ICU病房，請為啟言對環境的適應能睡得好而禱告。另需要長期配戴頸箍以致後腦感到痛楚影響睡眠。過度集中注意自己的呼吸也是其中的影響。

5. 仍未能完全脫離呼吸機

6. 找出真相：為香港政府成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出適當的處理和跟進。



點撃睇So Ching與阿Mo的甜蜜時刻：