苑瓊丹自爆曾目睹前度偷食　指樣貌似足王祖藍：一個大鼻仔

由王祖藍擔任主持的TVB綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，昨（4日）晚上播出第六集，這一集的嘉賓是苑瓊丹（苑仔）。節目中無所不談的苑仔對祖藍毫無保留說出對事業、愛情及友情看法，盡顯真性情。

TVB綜藝節目《有個閨密叫祖藍》。

其中談到代表作之一必定是劇集《封神榜》飾演的殷十娘，苑仔劇中哭過無數次，坦言每一滴都是真眼淚，她說：「嗰時要返內地取景一個月，冇幾耐屋企人打嚟話我阿媽中風。我當時搵監製：『如果媽咪嚴重我要即刻走』，第二日我媽打嚟勸我唔好走，叫我做埋佢。」說到此處，苑仔苦笑並鬆鬆肩謂：「依家都忍唔到（想喊）添……你屋企人有事，你又要堅守工作，係忠孝兩難存嘅。到我返香港落機，見到媽已經瘦晒，動作唔係好靈活，因為我好少離開屋企咁耐，所以我媽嚟接機。（王：因為佢掛住你）你諗吓佢啱啱出院，係好難受嘅事……所以《封》對我嚟講係唔使用眼藥水，係一個最成功而又最難受嘅日子。」

之後苑仔媽咪再於苑仔離港工作期間與世長辭，令苑仔決心減少接離港拍戲的工作：「嗰時返內地拍第一部做女主角嘅戲，我媽就突然中風走咗，我係搭飛機趕返嚟，第二日再飛返番劇組。」有了經歷，苑仔亦因而有了頓悟：「我成日勸我啲朋友，『唔好以為每日返屋企，你阿媽煮飯畀你係理所當然』，同埋唔使有好消息，冇壞消息就係最好嘅消息。」

忍唔住喊。

母親離世除了令苑仔明白世事無常，同時也讓苑仔在愛情方面有所成長。事緣苑仔曾因目睹男友偷食大受打擊，更一度不再相信愛情：「點解後尾我咁多男朋友呢？因為覺得冇所謂，個個都係咁架啦，冇咗甲又有乙、冇咗乙又有丙。到我媽媽走咗之後，我睇番轉頭其實你唔好淨係睇人缺點，你要睇到人優點先得，咁好多嘢就唔會計較。」自此苑仔學會感恩，並對「美滿婚姻」有了獨特看法：「有個人喺旁邊不斷支持你其實係一件好事。最美滿嘅婚姻係咩？係放任。你鍾意做咩？隨便！信任係會有要求喺裏面，放任係一啲要求都冇。」

當中有提及當年前度偷食事件，已看得很開的苑仔說著說著更搞笑地拿祖藍開玩笑：「嗰日我諗住去佢屋企畀驚喜佢，見冇人咪匿埋先。之後聽到有人講嘢同開門閂門聲，行出去一睇見到佢同個女仔親熱喎，我直頭啲血由對腳衝上個頭，真係嚇親。（說畢指著祖藍）佢仲要好似你添呀，一個大鼻仔，個樣仲要好謙厚。」王聞言即反擊謂：「你唔好咁講呀，我以為係黃光亮架。」

話似祖藍。