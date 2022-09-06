ViuTV終於有新節目《造型師大賽》　「時裝之鬼」193擔任主持

自MIRROR紅館演唱會的嚴重事故後，MakerVille宣布MIRROR停工兩個月，連帶ViuTV抽起不少與MIRROR有關的節目，再加上不少已經安排好的計劃都被迫要取消或延期。而ViuTV亦停止更新接近一個月，昨日（5日）ViuTV在社交平台宣布進行首個造型師比賽大招募，而且找來了ERROR成員郭嘉駿（193）擔任主持。

ViuTV Facebook暫時最後一次更新是在7月28日。（FB截圖）

男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）（資料圖片）

193對於時尚方面十分在行，有「九龍灣時裝之鬼」之稱號，而193在入行前亦擔任時裝採購，所以這個新節目找他來做主持十分適合。ViuTV之前也有不少深受歡迎的綜藝節目，如：《膠戰》、《尾二一屆口罩小姐》、《ERROR自肥企画》等節目，觀眾都十分喜愛，成功引起熱話：「好正呀！今次開正33果瓣，節目主持加fashion，一定好好睇」、「好相信193對時裝嘅觸角！等咗193主持時裝節目好耐啦！好開心終於有得睇」等支持193的留言。

193在「時裝之鬼」之稱號（電視截圖）

新節目《造型師大賽》（暫名）對參賽者的要求不算太高，只需年滿18歲的香港人外，職業與背景都不受限制，只需要對時裝有敏銳觸角就可以參加，奪得冠軍的人還可以與不同的藝人合作，的確十分吸引。