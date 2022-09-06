李嘉欣首次一家三口同台11歲仔仔成焦點　帥氣靚仔大曬口才幽默感

現年52歲的李嘉欣於2008年與許晉亨結婚，並於2011年誕下仔仔許建彤（Jayden），眨眼間Jayden今年已經11歲。昨日 (5日) 嘉欣以JMJ Children’s Charitable Foundation主席身份，與老公以及兒子一同出席於紅館舉行以「A Million Dreams」為主題的慈善籌款演唱會，是他們一家三口首次同台出現。是次演唱出所籌得的善將捐贈「願望成真基金」及「護苗基金」，當晚鄭中基、關心妍、劉浩龍、李幸倪、糖妹和Tyson Yoshi都有應邀義唱。

李嘉欣絕少公開仔仔的正面樣子，這是3年多前影的一家三口照。(李嘉欣ig)

嘉欣在2011年特別成立的「JMJ Children's Charitable Foundation」慈善基金，一直致力幫助基層和弱勢兒童，今次為慈善激罕一家三口踏足紅館舞台，在演唱會開始前致歡迎詞。仔仔Jayden亦成為了焦點所在。穿上西裝外套襯牛仔褲的Jayden已差不多追到媽咪的高度 (172cm)，且愈大愈靚仔，完美遺傳了爸媽的優良基因。Jayden在台上裝作疑惑地問爸媽：「點解今晚我哋會嚟紅磡體育館呢？你哋唔係打算唱歌嘛？」引來全場笑聲，Jayden續說：「大家可以放心，佢哋今晚唔會唱歌！」相當搞笑。

點擊睇嘉欣一家三口首次同台以及他們一家的靚相：