MIRROR紅館演唱會事故發生超過一個月,受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。阿Mo女朋友、COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)一直守候在男友身邊為對方打氣,昨日(7/9),So Ching再更新IG限時動態,並轉貼阿Mo於去年9月上載的帖文。當時二人拍拖同遊主題樂園,阿Mo在帖文中寫上:「Support you no matter what(By my finger, to your chin)」,意指無論如何都會支持你,相信亦是So Ching最想跟阿Mo說的話。



So Ching一直守候在阿Mo身邊為對方打氣。(IG圖片)

So Ching轉貼阿Mo於去年9月上載的帖文,當時二人拍拖同遊主題樂園。(IG截圖)

點撃睇So Ching與阿Mo的甜蜜時刻: