陳曉東鍾情EDM積極學打碟　預告10月開騷加入電音remix環節

歌手陳曉東即將於下月22日假西九文化區戶外場地舉行《HARBOUR THE SONIC陳曉東演唱會2022》，回歸香港樂壇，並於今午舉行記者會宣布門票在本月21日公開發售。大會特別安排生日蛋糕為東東補祝生日，太太王妤嫻及演唱會總監伍仲衡亦有現身支持。

陳曉東舉行記者會公布演唱會詳情。（葉志明攝）

接受《香港01》訪問時，陳曉東表示今次在户外開騷對自己來說是個全新體驗，更為此而加入不同環節，包括歌迷即場點歌，笑言自己識唱不少歌曲，相信粵曲都不會被考起。

東東預告演唱會將會加入即場點歌環節。（葉志明攝）

問到嘉賓方面，陳曉東指香港樂隊Rubber band曾在該場地表演過，令自己思考是否應該加入新元素。由於東東向來都很喜歡電音，早前在三亞工作時，更找來知名DJ前來教他打碟，閒時亦會玩「捽碟」，所以演唱會邀請了C AllStar的DJ King擔任嘉賓，為演唱會加入電音元素。問到可會親自打碟，東東直言自己只屬於剛畢業，但會將歌曲remix，讓大家看到另一面的自己。

東東演唱會邀請了C AllStar的DJ King擔任嘉賓

提到演唱會服裝，東東透露服裝都偏向輕巧，問到正積極操肌和戒口，是否會爆肌上陣？他笑言怕凍，由於演唱會舉行當日已踏入秋天，所以反而擔心衣服太單薄。

今次東東邀請了伍仲衡擔任演唱會總監。（葉志明攝）