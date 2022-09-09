英女王逝世｜《皇冠》爆5大秘密　愛鮮色套裝每件衫暗藏編號

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今日（9/9）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）病逝，享年96歲。



不少人除了懷念英女王之外，更想起改編自英女王生平的Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）自2016年播出第一季後，每季都在爛番茄奪得90%以上的評分，更在2017年金球獎上奪得戲劇類最佳劇集。劇中演員全部都是好戲之人，在首兩季飾演年輕版英女王的Claire Foy，亦憑出色的演技勇奪金球獎及艾美獎最佳女主角。去到第三季，劇情圍繞英女王步入中年的緣故而演員大換血，除了劇迷非常期待英國國寶級視后Olivia Colman的演出，更掀起一股王室潮！

《The Crown》第三季由影后級人馬Olivia Colman飾演英女王。（劇照）

延續上兩季劇情，第三季將會覆蓋60及70年代，並會描寫英女王跟時任首相威爾遜（Harold Wilson）的關係，亦會投放較大篇幅去探討英女王妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）的愛情史，而查理斯王子第二任妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles）和「鐵娘子」戴卓爾夫人亦將首次登場。

既然《王冠》是關於英女王的一生，相信大家看了劇集都會認為這就是王室的寫照，亦很想知道當中所發生的事又是否真有其事？相信大家看着高貴大方的女王，都會對陛下的私生活很感興趣，現在就揭露英女王5件大家不知道的事。

英女王形象可愛，深受英國人的支持。（Getty Images）

沒有自己的血包 絕不出國

貴為英女王，每次出國出席重要國際活動或去旅行，一定要有女王的醫生隨行。出發前醫生會先了解女王要到訪的城市裏，所有附近醫院的位置。同時要必須攜帶一個裝有心臟除顫器和急救藥物的醫療袋，還有英女王的血包，供輸血用，以備不時之需。

英女王每次出國都有醫生隨團。（Getty Images）

不喜歡鬍鬚和煲呔

很多人都會認為男士留有鬍鬚是時尚的表現，但英女王卻很討厭鬍鬚，大家可有發現她身邊的男士，包括王夫菲臘親王、王儲查理斯、威廉王子等，就算年紀多大都都沒有留有鬍鬚。不過唯一例外的，就是她最寵愛的孫兒哈里王子，儘管她多次希望令哈里王子剃掉鬍鬚，但哈里王子卻我行我素。另外，對衣著甚有要求的英女王對領帶很高要求，還十分討厭假煲呔，她能一眼看穿煲呔的真與假。

英女王不喜歡男士留鬍鬚，儘管她多次說服哈里王子剃掉鬍鬚，但他卻我行我素。（Getty Images）

30年只塗同一顏色的指甲油

每個女人都愛美，英女王都不例外。每次在活動亮相，英女王都未試過在穿搭上失手，更創造出專屬的個人風格。有研究英女王穿搭的人曾經表示，英女王很長情，無論手袋、皮鞋、雨傘，全部都來自同一個牌子，就連手上的指甲油都不例外。著名指甲油拍子Essie一向都深得女士的歡心，連英女王都是該品牌的粉絲。據知，英女王自1989年起就已經鍾情Essie其中一款指甲油《Ballet Slippers》，指甲油顏色是低調的淡粉紅色，亦非常百搭，能夠襯托出英女王高貴的形象。當大家都以為，英女王所用的一定是昂貴的牌子，但這指甲油只售9美元（約78港元），一百蚊都唔使，而且香港都有得賣！

英女王最愛的指甲油「Ballet Slippers」。（Essie官網圖片）

所有衣服都有專屬編號

每次見到英女王出席公開活動，都會看到她穿上顏色鮮艷的套裝，而英女王所有的衣服都有獨立編號，並有專人把這些編號，還有英女王什麼時候和地點穿過什麼衣服，特別記錄在一本日記中。由於英女王喜歡鮮艷顏色和經典套裝，雖然不介意重複穿上相同的，不過就會要求服裝團隊幫她襯上不同的配飾，但會盡量避免連續兩次穿相同衣服示人。

英女王每次見人都喜歡穿上顏色鮮艷的服裝。（Getty Images）

禁止打開窗戶

根據曾經偽造文件混入王室當僕人的《Daily Mirror》記者Paul Burrell報道，他表示英女王禁止僕人打開窗戶，原因是白金漢宮從外看起來應該要很完美，所以正面打開窗戶可能會破壞景觀，所以只能在特定時間才能打開窗戶。另外，雖然Paul Burrell能夠撰寫一系列有關王室私生活的文章，但最後《Daily Mirror》就被指控侵犯了王室的隱私。