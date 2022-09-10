小薯茄六周年｜洪嘉豪馮允謙擔任神秘嘉賓　鄭中基驚喜「登場」

為慶祝YouTube頻道「小薯茄」成軍六年，一眾成員包括程仁富（程人富）、蔡曉童（童童）、吳冰（阿冰）、鄧麗英（麗英）、關浩傑（阿J）、姚澤汶（肥蚊）、朱柏熹（朱Mic），高江凌（高Ling），今晚（10/9）齊集旺角麥花臣場館出演舞台劇《小薯茄6周年─IT'S PARTY TIME》，廖啟智太太陳敏兒及兒子亦是座上客之一。

為慶祝YouTube頻道「小薯茄」成軍六年，一眾成員出演舞台劇《小薯茄6周年─IT'S PARTY TIME》。（葉志明攝）

舞台劇於晚上8時15分開騷，成員跳唱一系列耳熟能詳、充滿童年回憶的歌曲揭開序幕，包括跑Online主題曲《Fantasy Tale》、數碼暴龍主題曲《自動勝利 Let's Fight》等等，炒熱全場氣氛。舞台劇主題是以兩個月追百萬訂閱為目標，一眾成員出盡殺手鐧吸Likes。

一眾成員跳唱經典歌曲揭開序幕。（葉志明攝）

當中的「薯茄勁爆頒獎禮（荃灣區）」環節請來專家Dickson做主持，「最受歡迎男歌手銀獎」由鄭中基奪得，大會更播出他的得獎感言：「好開心可以拎到銀獎，咁我就會再努力啲，我唔夠西呀，所以攞唔到勁西，咁呀一路睇落去啦。」「最受歡迎男歌手金獎」則由男團FINALLY奪得，第一隊長Chorus（程人富）興奮發表感言：「做一首歌要好多資源、作曲填詞，所以我哋一首歌都未有，我哋用嘴巴說話，所以頒呢個獎畀我哋。」但FINALLY隨即唱出歌曲《終於有歌》，全場立即拍爛手掌，他們再即場舉行現場Fans meeting與台下觀眾互動，回答開騷前收集的問題。

鄭中基驚喜「登場」講得獎感受。（葉志明攝）

成員亦將「薯茄Party Game」搬上大舞台，更請來洪嘉豪擔任神秘嘉賓玩遊戲，嘉豪先後唱出兒歌版《污糟兒》、80s廣東歌版《主角光環》和爵士版《掉進海的眼淚》。驚喜一浪接一浪，另一神秘嘉賓馮允謙（ Jay Fung）出場，唱出《給缺席的人唱首歌》，觀眾亮起手機燈聽得非常投入，Jay Fung不忘祝各位「中秋節快樂」。

洪嘉豪大玩「薯茄Party Game」。（葉志明攝）