MIRROR演唱會｜Mo爸父謝卻李澤楷千萬捐贈：所有捐贈都為時過早

MIRROR演唱會意外事發至今逾月，舞蹈員阿Mo李啟言仍留醫，李澤楷於9月12日發聲明，指上周曾親身到醫院探望，指公司會負責阿Mo的醫療費，並以個人名義向阿MO家人提供1000萬元經濟援助。阿Mo爸爸李盛林牧師，於13日凌晨2時多以長文回應：「請容許我們在此帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。」

男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至今已一個月，遭螢幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。（IG：@momo.lky）

阿Mo爸爸又感慨表示兒子前路艱鉅：「對於一個廿多歲的青年人來說，前路本應是一片光明的，然而啟言現階段卻只能靠別人照顧他生活上每一個最基本的舉動和細節。雖然他的心理素質漸趨正面，但是他往後的人生是怎樣，作為年老的父母都很擔心。若現況真的不能改善，而我們有一天安息主懷，我們將懷著遺憾和難過而離開。」

阿Mo李啟言爸爸回應全文：

對於日前李澤楷先生及相關公司對啟言作出的關注、慰問和探訪，我們作為家人向李先生表達謝意。鑑於現時啟言仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，我們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧啟言現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案需要看啟言康復的進展和醫護團隊的建議。

由於MakerVille 及大國文化作出承擔啟言的所有醫療費用的承諾，使我們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要。 自第一封代禱信發出後，有個別教會提出為啟言的情況而內部集資，亦有個別人士想在物質上供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與，並有李澤楷先生所提出個人的捐贈。請容許我們在此帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。

在政府的「跨部門工作小組」還未發表最後的調查結果，責任誰屬尚未能判斷。要待最後的調查結果公佈後才能作出妥善處理，還啟言及其他受傷的舞者一份尊嚴和公道，給予演藝行業一個安全的保障，並期望涉事單位能付上相關的責任。

對於一個廿多歲的青年人來說，前路本應是一片光明的，然而啟言現階段卻只能靠別人照顧他生活上每一個最基本的舉動和細節。雖然他的心理素質漸趨正面，但是他往後的人生是怎樣，作為年老的父母都很擔心。若現況真的不能改善，而我們有一天安息主懷，我們將懷著遺憾和難過而離開。

我們都是出於基層家庭的神職人員，面對前面眾多因素的挑戰，為啟言作出任何的決定都會對他日後有重大的影響，盼神給予我們所羅門的智慧。

在此感謝李澤楷先生開展這話題，使我們思考如何為啟言未來的生活作出妥善和負責任的決定。