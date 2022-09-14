張天賦「經理人」爆Seed　否認MC獲洪嘉豪引薦入華納：抹煞佢努力

MC張天賦助理兼Telegram粉絲群組管理員Yee Yee，早前在Telegram疑似嘲諷洪嘉豪歌曲沉悶兼直斥其粉絲派應援棒等同製造垃圾，引起網民熱烈討論，當中更有人說「MC可以入華納都係靠嘉豪」，直指Yee Yee言論有失身份，不顧張天賦與洪嘉豪多年情誼。

MC張天賦「經理人」疑爆惹火言論 嘲洪嘉豪歌曲悶粉絲製造垃圾？

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今日（14/9），Yee Yee在社交網站更新限時動態，指張天賦加入華納與洪嘉豪無關，一切始於華納當時邀請張天賦擔任JUDE（曾若華）《十分錯》MV男主角，及後更在JUDE建議下推出合唱版：「（從而）認識華納相關同事，成為MC簽約華納嘅契機。」她更指歷時約兩個月的磋商、簽約過程，是自己與華納高層接觸，洪嘉豪從來沒有參與：「整個商談合作過程中，KAHO（洪嘉豪）並沒有任何參與。」更沒有任何「引薦」、「介紹」等環節。

Yee Yee又指張天賦和洪嘉豪確實是多年前認識，亦夾過數個月Band，但多年來鮮有聯絡，是張天賦加入華納後再次聯繫、合作：「唔希望呢啲以偏概全嘅報道令更多人信以為真，抹煞咗MC同背後團隊一直以來嘅努力，甚至為二人嘅合作，建構咗一個不平等嘅關係。」她又暗示兩人過去一年的合作已經結果：「希望兩位同大家都要MOVE ON，為各自嘅SOLO而努力。」

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