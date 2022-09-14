英女王逝世︱73歲兒子查理斯登基　外訪發脾氣嬲到掉筆

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳離世，享年96歲。英女王離世後，交由兒子查理斯三世（King Charles III）接捧為新任英王。不過查理斯短短上任幾天，便被媒體拍到兩次發脾氣的時刻。



查理斯三世上任還未釋懷喪母之痛要馬不停啼履行王室職責展開一連串的行程。日前(13日)他與夫人卡蜜拉親到北愛爾蘭進行探訪儀式，不過他在訪客登記簿上簽到一半發現鉛字筆漏墨，立即眉頭緊皺大發牢騷立即將筆遞給卡蜜拉，同時開始生氣地說：「我受不了這該死的東西」之後便起身離開座位，卡蜜拉接過筆後手也沾到墨水，身旁的隨從趕快更換另一支筆交給卡蜜拉，隨後卡蜜拉便坐下簽署文件，身後的查理斯仍樣子生氣自顧自地抱怨，保安人員隨即帶他離開場所。

簽到一半嬲嬲豬 (圖／翻攝「CBS News」）

不過，這也不是查理斯第一次對着鏡頭發脾氣。上周六他剛上任要簽署登基文件時，不滿桌上擺放筆盒及墨水瓶妨礙到他，樣子即不爽狂指着桌上物件，之後示意侍從把東西移開。有網民看完片段後反應兩極，認為他「沒品」「風度差」「直接退位換威廉」等等，但又有人指「他應該退休了還要工作，難怪心情會不好」。

叫人拎走枱上嘅嘢 (圖片：每日郵報)