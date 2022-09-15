TVB推《 東張＋》監製向曾志偉申請資源　呻人手不足：唔夠人用

TVB今天（14日）開設《東張+》的記者會，記者會中宣布《東張+》將在myTV SUPER播出，而《東張+》是《東張西望》的加長版，將會長達一小時。電視廣播有限公司製作部高級經理(資訊文教)楊永祥（祥哥）也是《東張西望》監製，他接受《香港01》訪問時，透露為何會有這個計劃：「因為東張近年報料影響力好大，我哋好多時候多到跟唔切，所以令到有時啲人期望會有落差，我哋想加強反應快啲，同埋全面啲。」

《東張+》會播一小時。（葉志明攝）

一小時加長版，祥哥希望將《東張西望》變成一個多元化的媒體，更會有多個話題，譬如財經、生活、娛樂、古靈精怪等，祥哥說：「我哋唔計報料，呢個世界有好多唔同嘢出現，特別TVB本身都好多節目，好多節目都值得去再發揮多啲事出嚟，希望將唔同內容擺到落呢度。」

祥哥表示《東張+》會給人感覺好即時。（葉志明攝）

時間加長了，旗下員工自然工時加長，祥哥笑言會向公司高層曾志偉申請給予多點資源：「多咗少少，但都係得好少，即係都係用返依家人手，可能希望遲啲發展好就會多啲人手。其實唔夠人用，都有困難，本身觸覺都好似要24小時咁，唔係一個特定工作，我會同佢（曾志偉）講，直接攞多啲人手。唯一好處，我哋有一個基礎，將成件事結合，變精彩化，變即時快捷嘅事。」

《東張西望》已經播放接近5000集。（葉志明攝）