MC張天賦曾親述因洪嘉豪接觸華納　與「經理人」Yee Yee說辭不一

MC張天賦助理兼Telegram粉絲群組管理員Yee Yee，早前在Telegram疑似嘲諷洪嘉豪歌曲沉悶兼直斥其粉絲派應援棒等同製造垃圾，引起網民熱烈討論，當中更有人說「MC可以入華納都係靠嘉豪」，直指Yee Yee言論有失身份，不顧張天賦與洪嘉豪多年情誼。

今日（14/9），Yee Yee在社交網站指張天賦加入華納與洪嘉豪無關，一切始於華納當時邀請張天賦擔任JUDE（曾若華）《十分錯》MV男主角，及後更在JUDE建議下推出合唱版，因而成為張天賦簽約華納的契機。她又指張天賦和洪嘉豪確實是多年前認識，但多年來鮮有聯絡，是張天賦加入華納後再次聯繫。不過，以上的說辭就與張天賦的說法有出入。

張天賦曾經到商業電台節目《叱吒903》接受謝茜嘉的訪問。（節目截圖）

張天賦曾經到商業電台節目《叱咤樂壇》接受DJ謝茜嘉的訪問，當中張天賦表示與洪嘉豪於多年前認識，當時還沒有與華納簽約：「佢有同我透露過公司點樣運作、做嘢，佢哋（華納）知洪嘉豪識我『咁不如你哋搵MC合作下』咁我哋就有第一個合作。」於是謝茜嘉就繼續問到：「雙方係到試水？」而張天賦就回應：「都可以咁講。」

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