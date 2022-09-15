港姐2022｜陳瑞菱大脫變蘋果肌再發育 媽媽曾贊助TVB節目

《2022年度香港小姐競選》決賽如箭在弦，已經有不少是非爆出，最近有讀者爆料指今屆3號侯選佳麗陳瑞菱（Reina）顏值升級，樣貎與一年前竟然判若兩人，原來陳瑞菱有個富媽媽，媽媽是美容院老闆娘，一年前更以女兒陳瑞菱作為生招牌，拍攝美容院廣告，片中的陳瑞菱，有韓式單眼皮媚眼、下巴尖尖。

Reina目前正在減肥。（陳順禎攝）

一年後，陳瑞菱參選今屆港姐，雙眼突然「炯炯有神」，有一大眼睛，陳瑞菱的鼻子也比一年前的影片中較筆直，令整個樣子變得明艷動人，尤如外國名模一樣，最令人羡慕的是陳瑞菱的蘋果肌亦比一年前更突出，輪廓更加分明，爆料者指陳瑞菱化妝技術十分高超，一年內顏值突飛猛進，絕對是今年大熱佳麗。

一年前的陳瑞菱 (ig@reina.suichan)

一年後的陳瑞菱 (ig@reina.suichan)

陳母對愛女信心爆棚

除了陳瑞菱（Reina)不止有靚樣外，更有後台猛料的媽媽，媽媽的美容公司VEGAS 360曾經贊助TVB 節目，更有指陳瑞菱媽媽早前出席一個佳麗親友聚會時，與其他佳麗的媽媽言談間曾豪言，「我個女贏硬，你哋唔洗選啦！哈哈」有人就覺得陳媽媽財大氣粗，但亦有人覺得陳母只是無心快語。

Reina的媽媽 (ig@reina.suichan)

3號港姐佳麗Reina陳瑞菱。（IG：@reina.suichan）

點撃睇兩位「不和」嘅侯選港姐：

香港小姐2022｜19位佳麗已入住酒店 許子萱與張光怡同車不交流