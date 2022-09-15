前晶女郎孟瑤離婚3年美國秘密產子　回流香港更富貴爆有圈外男友

現年39歲的前「晶女郎」孟瑤因參演導演王晶《七擒七縱七色狼》和《我老婆係賭聖》，憑天賦身材知名度大開！她繼前年自爆離婚後，今日（15日）又突然在微博宣布自己已在美國秘密產下小兒子Austin，並留言：「麒麟送子，天恩福澤。Dustin 和 Austin。兄弟同心，其利斷金！何其榮幸能夠成為兩位男子漢的媽媽！感恩所有的美好。」

微博顯示發布照片的地點為美國。（微博照片）

孟瑤在2008年與經營內衣生意的富二代周磊結婚，並育有一子Dustin後，便淡出幕前，過少奶奶生活！直到她在2020年突然自爆已於2019年離婚，並已有拍拖一年的圈外男友，令人震驚！當時，她接受《香港01》訪問時坦言離婚後，較以前更自在：「離婚後係自由自在咗，不過都有拍拖嘅，都開心嘅，因為始終都深信愛情。拍咗啱啱一年，都係想每日都開開心心咁。（點識㗎？）大家食飯嘅時候識嘅，圈外人嚟。」

孟瑤當時為了出席《開心大綜藝》，自爆3日只是吃了一條青瓜。（葉志明攝）

孟瑤大部分時間都喺香港。(IG圖片)

而離婚後的孟瑤隨即「回流」香港，並進駐曾有「亞洲樓王」之稱逾2億的西半山天匯，閒時與友人打哥爾夫球、坐遊艇出海，更有多款Hermès手袋，生活非常富貴。

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