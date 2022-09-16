29歲鄧佩儀回歸校園狀態更少女　介紹UBC被喻「北美最美校園」

現年29歲小花鄧佩儀（Gloria）近年向TVB告假，並回到加拿大的UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院完成工商管理學士學位以及修讀有關電影製作的課程。她最近更帶大家參觀校園生活，英屬哥倫比亞大學被譽為西海岸的明珠，素有「北美最美校園」之譽，其內部設有古花園建築以及日式古典庭院。在主旗杆旁邊的玫瑰花園（Rose Garden）更是來溫哥華旅遊的人們的必經之地。而回歸校園生活的Gloria的狀態更勝以前，少女味更濃！

學生妹！（IG/@gloriapuiyeetang）

好靚呀！（IG/@gloriapuiyeetang）

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截至目前，英屬哥倫比亞大學共培養了8名諾貝爾獎得主、71名羅德學者、65名奧林匹克運動員、10名美國文理科學院和英國皇家學會院士以及208名加拿大皇家學會院士。三名加拿大總理都曾在UBC接受教育，包括加拿大首位女總理金·坎貝爾和現任總理賈斯汀·特魯多。而根據QS排名顯示，UBC從去年的51名上升至了45名，而UBC在地理學，礦業工程，以及體育相關科目上的表現非常出色。UBC的圖書館資訊管理專業，今年仍然是在世界所有院校當中排名第一，而在1000多所國際頂尖大學排名中，UBC有5個專業都躋身世界前10！其中體育相關學科排名世界第二；地理專業世界第七；教育培訓專業以及礦產和採礦工程專業世界第九。

鄧佩儀去年《換命真相》播畢後，就返回加拿大一直至今。（IG：@gloriapuiyeetang）