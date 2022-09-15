港姐2022｜被指和許子萱鬧不和　張光怡：佢係好有主見嘅人

《2022香港小姐競選》兩大學霸「風雲人物」張光怡（Chloe）及許子萱(Cecca），日前被爆在愉景灣Staycation受訓期間因排舞問題吵大鑊，有指擅長跳舞Cecca不滿Chloe經常甩拍子、連轉雨傘亦有困難，導致反目收場，更互不關注對方社交平，不和傳聞甚囂塵上。

張光怡承認和許子萱同是有主見的人。（葉志明攝）

今日（15/9）張光怡（Chloe）現身出席港姐宣傳活動時，就上述事件接受《香港01》訪問時說：「我係冇舞蹈底，咁所以的確係有少少甩嘅。可能同我之前份工好科學性有關，咁變咗而家藝術性多少少，咁所以要做一個轉接，係需要時間去調校吓嘅。」

張光怡承認和許子萱同是有主見的人。（葉志明攝）

Chloe續說：「其實當日我哋唔係嘈交，只係講嘢大聲咗咁去討論，而我同佢係一個好有主見嘅人嚟，變咗大家會有自己嘅諗法，反而咁樣我覺得係一件好事，因為我覺得女仔係要有自己嘅立場同主見，咁樣先可以表達都自己出嚟。（俾公司照完肺點樣？）首先我哋Tvb係冇放射部嘅，加上我哋冇真係冇嘈交，咁所以係冇俾人照肺。」

張光怡和許子萱手拖手見傳媒，打破不和傳聞。（葉志明攝）

對於被指有「公主病」，經常在受訓期間活在自己的世界，故不太受佳麗歡迎。Chloe表示：「其實我覺得香港小姐同醫生係唔可以有空間容納到公主病呢樣嘢，咁所以我希望大家都唔好咁講我。」