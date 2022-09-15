港姐2022｜許子萱被指不滿張光怡甩拍子當眾發脾氣：佢係跳舞唔叻

無綫年度選美盛《2022香港小姐競選》今年又爆是非，有指兩大學霸實習醫生張光怡( Chloe)與擔任投行分析師的許子萱(Cecca）因排舞問題吵大鑊。有指Cecca不滿Chloe經常甩拍子、連轉雨傘亦有困難，因此黑面對方，更升級互不關注對方社交平台。另有指Cecca在受訓期間，經常「公主病」上身，每看到其他佳麗拖累拍攝進度，都會顯得不耐煩發小姐脾氣。

許子萱表示不怕負面新聞影響形象。（葉志明攝）

今日（15/9）許子萱（Cecca)出席港姐宣傳活動時，就上述事件接受《香港01》訪問時說：「其實係冇不和呢件事發生。而我亦冇對過佢黑面，反而我係有對自己黑面過。原因係我遲到冇做好本份，搞到自己嘅表現差，覺得自己連累咗人，加上可能我哋好大聲咁討論，俾『有心人』見到話我脾氣唔好又黑面。其實我覺得自己好冤枉，我可以講，我脾氣係好好，冇發過脾氣，其他佳麗可以做證。不過為咗唔再俾人誤會我，下次講嘢嘅時候，我會細聲啲。（Chloe有冇甩拍子？）佢係有甩拍子，佢係跳舞唔叻，但係佢唱歌好叻。而我唱歌就唔叻，只係跳舞，咁變咗我同佢係可以互補不足，反而係一件好事。」被問到有否被公司「照肺」訓示？Cecca表示：「絕無此事，因為公司知道係一個不實嘅傳聞。」